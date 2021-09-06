▲ 謝霆鋒央視自證退出加籍時 內地網傳這7人名單

內地整肅娛樂圈、網絡「限籍令」更傳得沸沸揚揚之際，擁有加拿大國籍的港星謝霆鋒5日透過央視電影頻道「藍羽會客室」訪談，曝光自己已申請退掉加籍。而與此同時，內地一張外國國籍藝人名單風傳，外界緊盯謝霆鋒「退籍」會否只是一個開頭。

謝霆鋒在央視節目中表明，「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人」，坦言看到相關評論也會受到影響，「其實我也已經在申請退掉加拿大國籍了」。

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謝霆鋒也說：「美食也好、音樂也好、動作電影也好，就真的是覺得自己是有這個心，或是說這個責任感去把咱們祖國這麼好的東西，去傳播給世界」。

謝霆鋒：我本來就是一個中國人

在此之前，內地社交媒體網瘋傳內地將實施「限籍令」，並且流傳一份7人名單，包含美國籍劉亦菲、加拿大籍謝霆鋒、美國籍潘瑋柏、美國籍王力宏、加拿大籍趙又廷、新加坡籍李連杰，以及英國籍張鐵林等人。

但「限籍令」是否存在，這份名單的真確性，尚沒有得到權威渠道證實。事實上，這些被點名的藝人，目前在內地網絡上的各類表演影像及文字，尚未發現有被下架或刪除的情況。

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另一方面，內地輿論場去年一度傳聞，有通告指示製作單位不宜使用外籍藝人。之後便網傳一份43人外籍明星名單，事件一度沸沸揚揚，而這份名單近日再被翻出傳佈。

報道報道，中宣傳部2日下達「關於開展文娛領域綜合治理工作的通知」，正式展開整治。

「限籍令」瘋傳 但沒得到證實

至本月3日，中宣部長黃坤明便為此召開視訊及電話會議，要求「從嚴從實、標本兼治，營造天清氣朗的文娛領域風氣」，自吳亦凡、張哲瀚、鄭爽到趙薇等藝人相繼被封殺後，8月底瘋傳一份下一波將被封殺的藝人名單，都是擁有其他國家國籍，卻又在內地當紅的藝人。

報道指，名單附言指，「今後這些已經加入外國國籍的明星們，將很難在中國的舞台上再次出現，再也不能在中國的舞台上大肆圈錢了」。

儘管這些「限籍令」傳聞不時出現，真假未辨，但大導演陳凱歌21歲兒子陳飛宇在7月底時證實已放棄美國國籍。

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責任編輯：鄧國強

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