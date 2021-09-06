微博禁非理性追星內容 這次向韓娛粉絲帳號「開刀」

內地社交平台整治明星粉絲群組亂像，繼國內明星之後，微博今日（6日）宣布對一批韓娛粉絲群組實施禁言，牽涉到IU、防彈少年團等人氣明星和組合。

微博聲明指， 自中央網信辦發布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》以來，微博按要求陸續開展了相關治理，發布多篇公告倡導理性追星，規範社區秩序。經網友舉報，部分粉絲帳號傳播非理性追星應援內容，導向嚴重錯誤。對此，站方及時對21個帳號予以禁言30天的處置，並清理相關違規文章。

聲明又指， 在治理與規範的進程中，沒有任何時間空間的差異，全平台內容治理力度一致。 任何非理性追星行為一經查實，必定嚴肅處理。

此外，日前韓團防彈少年團成員朴智旻的內地粉絲集資在韓國包專機、在《紐時》下廣告慶生，也被舉報非理性追星，微博帳號在禁言60天。

大型粉絲群組傳被要求改名

台媒消息指，多個大型粉絲群組已被微博要求必須改名，像擁有23萬粉絲的「周子瑜吧_TZUYUbar」，先前已發出公告稱：「為配合國家『清朗行動』，暱稱內包括：貼吧／XX站／中首／網宣／反黑／資源／BAR等的微博帳號，必須在兩周內修改暱稱。」但沒多久後，該則公告就被刪除。

另一個周子瑜粉絲群組「WithYu周子瑜中文首站」名稱同樣不符官方要求，該站選擇永久停更，直接改名為「WithYu周子瑜回憶書」，將人力資源整合至「周子瑜吧_TZUYUbar」。相關管理員坦言決定是無奈之舉，希望粉絲諒解，同時不諱言說那是「根據平台最新要求」。

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