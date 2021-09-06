内地無糖飲料進入爆發期 原材料生意也被帶火

內地無糖飲料正在搶佔飲料消費的C位隨著需求的增加，赤蘚糖醇的市場價格也水漲船高。據第一財經報道，目前赤蘚糖醇的市場價格已經漲至2.5萬元/噸左右（人民幣，下同）。

過去三年內地無糖飲料市場份額翻了約1倍

近期公佈的多家飲料公司財報之中，無糖飲料的銷售大幅增長，特別是在新消費品牌元氣森林等帶動下，赤蘚糖醇等新代糖原料的投用，加速了無糖飲料品類的爆發。而上游賣原料的上市公司也跟著沾了光，業績增速明顯提升。

在今年北京服貿會期間舉行的中國飲品健康消費論壇上，科信食品與營養資訊交流中心科學技術部主任阮光鋒公佈了《健康中國飲料食品減糖行動白皮書》，他表示，國內無糖飲料行業正在進入高速增長期，在過去三年中，內地無糖飲料的市場份額差不多翻了一倍。

同時在論壇上，元氣森林創始人唐彬森透露了家底，2020年元氣森林實現營收27億元，同比增長309%，元氣森林也被認為是本輪無糖飲料熱的推動者，其從2018年開始推出無糖氣泡水產品，並迅速走紅。

值得注意的是，近期公佈半年業績的多家飲料企業的財報中，也都著重談到了無糖飲料業務的增長。

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太古可口可樂在業績說明會上，該公司總裁蘇薇表示，中國內地業務中汽水品類正引領增長，尤其是當中的0糖0卡系列。目前太古可口可樂已推出多款無糖產品，包括可口可樂無糖、雪碧無糖、纖維+系列等。

太古可口可樂也表示，在2021年上半年，太古可口可樂中國內地市場前7個月無糖類產品銷量同比增長超過七成，除了無糖汽水系列外，無糖茶飲的兩個品牌淳茶舍和陽光茶增速也非常可觀。

農夫山泉2021年上半年實現收入151.8億元，同比增長31.4%，包裝飲用水、茶飲料和果汁飲料及其他品類（咖啡、蘇打水等）業務收入分別增長了58.8%、36.4%、29.9%和86.6%，其中在每個品類當中，無糖產品增速會快一點。

食品產業分析師朱丹蓬表示，疫情下，消費者對健康飲食和熱量控制等健康管理需求大幅提升，也推動了國內無糖飲料品類迅速進入爆發期。而對比日本等其他國家飲料市場，國內無糖飲料市場份額占比還較低，依然還有較大的提升空間。

▲ 無糖飲料走紅

無糖飲料原材料價格漲約四成

隨著無糖飲料需求的增加，原材料赤蘚糖醇的市場價格也水漲船高。據了解，目前赤蘚糖醇的市場價格已經漲至2.5萬元/噸左右，而2018年至2020年，三元生物出口美國赤蘚糖醇平均單價在1.5萬元/噸左右。

值得注意的是，隨著赤蘚糖醇行業景氣度持續提升，正推動現有廠家擴充產能和吸引新投資者介入，這將使得赤蘚糖醇行業的市場競爭趨於激烈。

在朱丹蓬看來，目前無糖飲料品類的市場還在高速增長，而上游代糖企業的好日子未來還將持續。

責任編輯：李冰琪

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