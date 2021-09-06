【雙減政策】補習行業沒落後 各類興趣班報名數飆升

內地「雙減」政策令補習行業走向沒落，過往每逢周末都將子女送到補習社的家長，開始改為替子女安排興趣班。綜合內媒報道，在剛過去的開學後首個周末，上海各類開辦興趣班的機構生意急增，有青少年活動中心的諮詢訂單量錄得翻倍增長 。在往年同期，這個時間點一直都是 興趣班的淡季。

內媒記者上周末走訪上海多區，楊浦區某商場的跆拳道、輪滑區域格外熱鬧。一間輪滑跆拳道學校的負責人表示，隨著「雙減」政策落地，絕大多數家長對體育運動更加有了認知，今年開學後學生的約課率，就是來上課的學生數量較往年有上升，約多了20%左右。

位於 寶山區 友誼路的一個青少年活動中心，主要開辦的是一些運動、藝術、科技類的 興趣班，過去一周整體諮詢訂單量成倍增長，負責人稱，不少家長都是帶著小朋友過來參加試聽課，也諮詢相關的培訓計劃。有家長稱，主要謂是子女的課業壓力減輕，能有更多時間來培養興趣愛好。

報道指，面對這個新興市場，不少機構已專門調整了教學計劃，開設專場體驗活動，增加手工藝、音樂劇團等興趣培養方向，吸引家長帶同子女報名。

有評論認為，「雙減」後部分家長們開始擔心，未來升學、職場對「素質教育」（注重體育、文藝和多元智能）的考評比重會增加，子女沒有參加興趣班，恐怕會喪失這部分的優勢。 諮詢企業負責人劉潤指，向素質教育轉型是教育巨頭的共識，但這市場體量有限，競爭「一定會無比慘烈」。江南大學教育政策學者田賢鵬建議，要圍繞「素質教育」的規律和要求來投資佈局，避免陷入資本的邏輯，而最緋忽略教育的邏輯。

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責任編輯：陳建錫