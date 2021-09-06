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德國駐華大使剛上任突然去世死因未明 使館下半旗致哀

國情動向 15:30 2021/09/06

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德國駐華大使剛上任突然去世死因未明 使館下半旗致哀

德國駐中國大使賀岩（Jan Hecker）突然去世，終年54歲。德國駐華大使館下半旗致哀。賀岩上任德國駐華大使才剛剛兩周，當局未有交代他的死因。中國外交部發言人汪文斌在表示，中方對賀岩大使突然離世深感震驚；賀岩到任後積極推動雙邊關系，中方對他的辭世表示哀悼和惋惜，向他的親屬表示深切同情和慰問。汪文斌指，中方願為賀岩家人和德國駐華使館處理後續事宜，盡可能提供便利。

德國駐華大使館官方網站，周一（6日）發佈簡短消息，公佈賀岩死訊：「獲悉德國駐華大使突然離世，我們深感悲痛和震驚。在這一時刻，我們心繫他的家人以及他的親友和同事。」

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路透社報道，賀岩上周五（3日）才在北京官邸，舉辦了一場關於德國藝術家約瑟夫·博伊斯（Joseph Beuys）的活動。一位在場嘉賓透露，賀岩當時看上去「快樂和一切正常」。

中國外交部此前公佈消息顯示，賀岩於8月1日抵華，而中國外交部禮賓司司長洪磊於8月24日，接受了賀岩遞交的國書副本，代表賀岩上任德國駐華大使。

德國駐華使館資料指，賀岩1967年2月15日出生於基爾（Kiel），哥廷根大學（University of Göttingen）法學博士，2015至2021年間在德國聯邦總理府工作，最初擔任難民政策協調領導小組組長，2017年起任對外政策、安全和發展政策司司長，以及德國總理默克爾對外政策顧問。

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責任編輯：連兆鋒

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