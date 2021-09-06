▲ 張鈞甯論文寫「我國」被批台獨 新劇遭閃電除名

內地當局整頓娛樂圈的風暴，仍然在升級，明星藝人為此更謹言慎行，較之前低調不少，以免觸碰所謂規則紅線。內地網易新聞報道指，由於有內地網民向藝人翻舊賬，台灣女演員張鈞甯的往日爭議言論也被翻出，結果疑似因此遭封殺。

報道指，首先，張鈞甯早年攻讀台灣「中央大學」、2011年撰寫題為《我國演藝人員經濟管理之法制問題》碩士畢業論文時，將台灣劃分為「國家」、並用上「我國」一詞，還有末尾處標示有「中華民國」的日期樣式。

網民翻出這舊賬時，稱張鈞甯涉嫌「台獨」。另外還有6年前張鈞甯上節目接受訪問時，談論有關兩岸拍戲環境的差異，她提到第一次去大陸拍戲時，前一秒才剛跟同戲的演員打打鬧鬧，下一秒開拍後同戲的演員立刻進入狀況，當時讓她很震驚，從那一刻起她就覺得「台灣不能輸」。

張鈞甯11年前論文被被翻出

有網友更發現，張鈞甯在早年的採訪言論中，指稱她不把自己歸於中國人。此外，張鈞甯更被揭一度向台灣導演們喊話，稱自己更想在台灣拍戲，希望自己能接到更多台灣的戲約。

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報道稱，吃著在大陸拍戲的紅利，卻還明裡暗裡地貶低與拉踩大陸演藝圈，為此張鈞甯很快被網友打上了「雙面人」的標籤。而封殺動作隨之而來。

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有網友發現，在待播的內地熱劇《女心理師》中，張鈞甯已不在主演名單中，還有網友爆料，根據部門指示與要求，《女心理師》要砍掉張鈞甯的出演單元（戲份），也意味著大約有6集的內容將被刪除，而官方帳號中也已搜索不到有關張鈞甯的動態。

傳《女心理師》或被刪戲份

《女心理師》早已被外界網友視作預定熱門劇集，由楊紫與井柏然領銜主演，張鈞甯在劇中則飾演溫赫一角，戲份也並不在少數，而該劇原定將在10月或者11月定檔上線，還是為數不多的「上星劇（指能在各衛視頻道播出）」。報道指，現在卻因張鈞甯的立場問題，恐為劇集上映帶來不明朗因素。

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報道分析指，對於外界的網友抨擊與質疑，目前張鈞甯尚未作出回應；但由於問題關乎重大，即便張鈞甯事後有意道歉，爭議聲也難以消弭。

除了《女心理師》之外，張鈞甯手頭還有三部待播電影《八歲的爸爸》、《第一爐香》、《749局》，很可能三部影片接下來也會與張鈞甯進行切割，甚至直接被影響到無法如期上映。

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責任編輯：鄧國強