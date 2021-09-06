塔利班稱攻陷阿富汗最後一省 據報邀中俄出席新政府活動

阿富汗塔利班宣稱已完全攻佔，全國最後一個武裝抵抗塔利班的省份，潘傑希爾省（Panjshir）。但潘傑希爾武裝「民族抵抗陣線」否認消息，表示會繼續戰鬥。外電報道，塔利班邀請中國、俄羅斯等多個國家，出席塔利班組建阿富汗新政府的活動。

中國外交部汪文斌周一（6日）在記者會上，被問及能否證實中方是否收到邀請時說：「關於你提到的具體問題，目前我沒有可以向你提供的信息。」

汪文斌強調，中國的立場是一貫和明確的，中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路；中方也始終支持阿富汗組建開放、包容、有廣泛代表性的政府，奉行溫和、穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同各國特別是周邊國家友好相處。

較早前，卡塔爾半島電視台引述塔利班消息人士稱，塔利班方面邀請土耳其、中國、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦、卡塔爾，參加塔利班宣佈政府組建活動。據悉，塔利班已經完成所有組建新政府所需的流程。

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塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周一（6日）宣佈，塔利班部隊已攻佔潘傑希爾省全部區域，形容阿富汗已完全走出戰爭泥潭。流傳片段顯示，塔利班成員在潘傑希爾省省長辦公室外升旗。

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外界尚無法證實塔利班方面講法是否屬實。「民族抵抗陣線」則予以否認，稱部隊仍然控制整個山谷的所有戰略位置，戰鬥仍在繼續。

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塔利班8月15日開入喀布爾後，阿富汗已故抗蘇名將馬蘇德（Ahmad Massoud）同名兒子，在喀布爾東北潘傑希爾省組織原政府軍殘餘力量，武裝抵抗塔利班。塔利班部隊近日發動進攻，在潘傑希爾省與「民族抵抗陣線」激戰多日，雙方都曾宣稱大捷。

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責任編輯：連兆鋒