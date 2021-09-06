中方抨加拿大「司法獨立是虛偽」 回應要求釋放2加民遊行（第二版）

加拿大公民康明凱和邁克爾在中國被拘押1,000日，數百人在加拿大渥太華參加遊行，爭取兩人獲釋回國，加國外長亦作出陳述。中國外交部發言人直指加方虛偽。中國駐加拿大大使叢培武批評加方少數政客和媒體等炒作事件，對中國司法機關依法辦案進行無端指責，嚴重干涉中國司法主權，中方表示堅決反對。

（新增二至四段中國外交部回應）

中國外交部發言人汪文斌周一（6日）主持例行記者會時，有記者就上述事件提問。

汪文斌暗批加拿大雙重標準

汪文斌表示，「加拿大外長有關聲明罔顧事實，對中國抹黑攻擊，粗暴干涉中國司法主權，中方堅決反對並予以強烈譴責。康明凱、邁克爾因涉嫌危害中國國家安全犯罪被提起公訴，從近日有關部門披露的信息看，二人犯罪鐵證如山，中國司法機關依法處理案件，二人的各項合法權利得到了充分保障」。

加拿大一方面標榜自己是法治國家，司法獨立；另一方面公然干預中國司法機關依法獨立辦案，其虛偽面目暴露無遺。談到任意拘押、脅迫外交，中國公民孟晚舟才是真正的受害者。近1500萬中國網民聯署要求加方立即無條件釋放孟晚舟，加方應立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她平安回到中國。

而叢培武則在聲明中重申，中國司法機關依法處理有關案件，兩名加國公民犯罪鐵證如山，加方借案件對中方進行指責，完全是無中生有。他強調，中國是法治國家，法律面前人人平等，國籍不是逃脫法律制裁的「護身符」。中國司法機關依法處理相關案件，並充分保障二人各項合法權利。加方炒作案件完全是搞「雙重標準」，中方敦促加方切實尊重中方司法主權，停止以任何方式對中方進行抹黑攻擊。

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此外，叢培武表示，孟晚舟事件與兩名加公民案有著本質不同，加方任意拘押孟晚舟超過1,000日，才是不折不扣的任意拘押和脅迫外交。中方敦促加方立即糾正錯誤，盡快作出釋放孟晚舟的正確決斷，讓她平安順利回到中國，為中加關係重回正軌創造條件。

中國駐加大使：司法機關依法處理案件

康明凱和邁克爾被中方以涉嫌危害中國國家安全為由拘留，並被控以間諜罪。周日（5日）是兩人在中國被拘1,000日，其支持者穿著印有標語的白襯衣，拉起寫有「帶他們回家」的橫額，在加拿大首度渥太華遊行，加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）亦有參與其中，一同要求中方釋放兩人回國。

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加拿大將在本月20日迎來大選，外界批評加拿大政府在協助兩名加拿大公民獲釋一事做得不夠。總理總理杜魯多出席競選活動時回應稱，政府在過去1,000日，已利用各種不同方法向北京施壓，爭取釋放康明凱和邁克爾。他表示不會對外大喊大叫，並重申「我們不會休止，直到康明凱及斯派佛再次返家與家人團聚。」

責任編輯：易燕丹

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