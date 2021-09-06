  • 32°C
香港時間 : 2021906日 (一) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀料內地第三季GDP增速放緩至5.8%

經濟脈搏 15:48 2021/09/06

分享：

瑞銀表示，內地8月統計局製造業PMI下滑0.3個百分點至50.1，財新PMI亦下滑1個百分點。汛情和疫情可能拖累了8月消費，尤其是服務類消費。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預測，即將公布的8月經濟資料將顯示大部分經濟活動按年增速走弱，而基建投資按年增速或低位反彈。

汪濤表示，近幾周國內新增本土新冠肺炎病例已基本歸零，預計9月至10月經濟活動勢頭有望小幅改善，房地產相關政策仍會偏緊，下半年房地產活動可能走弱。整體而言，預計第三季GDP實際按年增速可能會放緩至5.8%，第四季進一步減速至4%。

汪濤預計未來政策可能會有進一步調整，預計年內人行應會保持流動性合理充裕，並有可能再次降準，但應不會調降政策利率。同時，8月至9月信貸增速可能進一步下探，並有望在四季度觸底。她預計今年下半年財政支出和地方政府專項債發行提速，房地產相關政策仍會偏緊，對地方政府融資平台融資的管控也仍會較為嚴格，對重點領域的監管收緊也仍會持續、但在節奏和力度上可能微調。

財科院料中國今年GDP增6.5-8% 十四五財政支出面臨壓力

大華銀行：中國對疫情低容忍將增經濟下行壓力 下調全年GDP增速至8.6%

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

新冠疫情衝擊 大摩調降中國今年GDP增長預估
2021/08/06
新冠疫情衝擊 大摩調降中國今年GDP增長預估
【Delta疫情升級】內地本土個案破百 高盛等下調中國GDP預測（第二版）
2021/08/09
【Delta疫情升級】內地本土個案破百 高盛等下調中國GDP預測（第二版）
美國GDP次季增速逾廿年來首超中國 藏中美這一競賽
2021/08/17
美國GDP次季增速逾廿年來首超中國 藏中美這一競賽
大華銀行：中國對疫情低容忍將增經濟下行壓力 下調全年GDP增速至8.6%
2021/08/17
大華銀行：中國對疫情低容忍將增經濟下行壓力 下調全年GDP增速至8.6%
財科院料中國今年GDP增6.5-8% 十四五財政支出面臨壓力
2021/08/19
財科院料中國今年GDP增6.5-8% 十四五財政支出面臨壓力

你可能感興趣

新冠疫情衝擊 大摩調降中國今年GDP增長預估
16:05 2021/08/06
新冠疫情衝擊 大摩調降中國今年GDP增長預估
【Delta疫情升級】內地本土個案破百 高盛等下調中國GDP預測（第二版）
19:23 2021/08/09
【Delta疫情升級】內地本土個案破百 高盛等下調中國GDP預測（第二版）
美國GDP次季增速逾廿年來首超中國 藏中美這一競賽
11:33 2021/08/17
美國GDP次季增速逾廿年來首超中國 藏中美這一競賽
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 瑞銀 疫情 GDP 中國人民銀行 銀行 投資銀行 基建

上一篇文章

《橫琴方案》這些方面超預期 專家：大灣區融合將進「快車道」

下一篇文章

【雙減政策】補習行業沒落後 各類興趣班報名數飆升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

深圳二手樓8月成交量近10年新低 見底言之過早？
深圳二手樓8月成交量近10年新低 見底言之過早？
北京證券交易所完成註冊 三大業務規則出爐（第二版）
北京證券交易所完成註冊 三大業務規則出爐（第二版）
深圳放寬低保救濟金門檻 合資格港人也可申請
深圳放寬低保救濟金門檻 合資格港人也可申請
中國品牌內地走俏 投資界視黃金機會
中國品牌內地走俏 投資界視黃金機會
中證監：堅決維護香港金融中心地位 香港A股指數期貨年內開始交易
中證監：堅決維護香港金融中心地位 香港A股指數期貨年內開始交易
《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》 聚焦琴澳一體化
《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》 聚焦琴澳一體化