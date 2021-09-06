瑞銀料內地第三季GDP增速放緩至5.8%

瑞銀表示，內地8月統計局製造業PMI下滑0.3個百分點至50.1，財新PMI亦下滑1個百分點。汛情和疫情可能拖累了8月消費，尤其是服務類消費。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預測，即將公布的8月經濟資料將顯示大部分經濟活動按年增速走弱，而基建投資按年增速或低位反彈。

汪濤表示，近幾周國內新增本土新冠肺炎病例已基本歸零，預計9月至10月經濟活動勢頭有望小幅改善，房地產相關政策仍會偏緊，下半年房地產活動可能走弱。整體而言，預計第三季GDP實際按年增速可能會放緩至5.8%，第四季進一步減速至4%。

汪濤預計未來政策可能會有進一步調整，預計年內人行應會保持流動性合理充裕，並有可能再次降準，但應不會調降政策利率。同時，8月至9月信貸增速可能進一步下探，並有望在四季度觸底。她預計今年下半年財政支出和地方政府專項債發行提速，房地產相關政策仍會偏緊，對地方政府融資平台融資的管控也仍會較為嚴格，對重點領域的監管收緊也仍會持續、但在節奏和力度上可能微調。

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責任編輯：李冰琪

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