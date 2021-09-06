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Delta患者治愈率達100% 全球首款新冠特效藥准臨床試驗

社會熱點 17:43 2021/09/06

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Delta患者治愈率達100% 全球首款新冠特效藥准臨床試驗

由國藥集團中國生物研製的靜脈注射新冠病毒「人免疫球蛋白（pH4）」，在2021年中國國際服務貿易交易會正式亮相，是全球首款治療新冠肺炎的特效藥。該藥品近日已獲國家藥品監督管理局頒發的《藥物臨床試驗批件》，批准開展臨床試驗。

環球時報引述中國生物紀委書記陳坤表示，靜注新冠病毒人免疫球蛋白（pH4），是以經批准的中國生物新冠病毒滅活疫苗免疫後健康人血漿為原料，採用低溫乙醇蛋白純化分離法，並經病毒滅活及去除方法制備而成，其中含有高效價SARS-CoV-2中和抗體的靜脈注射特異性人免疫球蛋白。

陳坤透露，靜注新冠病毒人免疫球蛋白（pH4）已在全國近期出現的疫情中，應用在患者身上；試驗結果良好，尤其是面對全國多點散發、由Delta變異病毒株引起的疫情。

陳坤表示，「這些用了藥物的患者，治癒率是100%，沒有發生1例死亡。」他解釋稱，病毒雖然發生變異，毒性或有所加強，但病毒的致病原理沒有改變，仍在藥物的治療範圍內，所以該特效藥在患者臨床上的治療效果，沒有因為病毒變異而減弱。

服貿會上國藥中生展出治療新冠肺炎的特效藥 （中國生物公眾號圖片）

外界關注特效藥年內是否可以上市，陳坤表示，具體上市時間不太好確定，因為中國對藥品的評審是全球最嚴格的國家之一；而且按照國際慣例，一個藥物的一期臨床可能要用時7到8年，面向新冠肺炎的特效藥還沒有先例，所以三期臨床到底要曆時多久，現在很難說。

不過，陳坤也認為，在疫情的特殊情況下，新冠疫苗已打破常規，從研發到臨床到國家審批再到流通環節，特殊時期都採取特殊之策，大大縮減上市時間。至於針對藥物的臨床方案，「我們正在制定，但是我們會非常快。」

國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉，也在服貿會期間舉行的公共衛生高峰論壇上表示，公共衛生、疫苗和藥物三者組合是終結疫情的策略。他認為，防控是當務之急，疫苗是戰勝疫情的終極武器，而藥物則是終結疫情的重要手段。

【新冠疫苗】中科院研究：3針科興對Delta等變種病毒效果良好

國藥二代新冠疫苗將亮相服貿會 可有效中和變異毒株

責任編輯：易燕丹

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