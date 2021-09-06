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中國研製超硬「高熵玻璃」 永不爆Mon手機不是夢

社會熱點 17:03 2021/09/06

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中國科學院過程工程研究所研究員李建強團隊，據報研製出一種高熵玻璃，其擁有破紀錄硬度，多項指標也遠超美國康寧公司的主流產品——「第六代大猩猩玻璃（曾被稱為有史以來最堅強手機屏幕）」。該成果已在《細胞》子刊iScience上發表。

這項研究成果，或有助中國在不遠的將來，製造出「想碎都難」的手機屏幕。

李建強向《中國科學報》表示，「這種氧化物高熵玻璃，具有破紀錄的硬度和模量，以及優異的斷裂韌性」；他形容，「玻璃樣品在硬度、模量和斷裂韌性上，遠超第六代大猩猩玻璃，在蓋板玻璃領域具有重要的潛在應用」。

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高熵是近年來合金、陶瓷等領域對一類新型材料體系的稱呼，這一概念最早來自於高熵合金。

李建強指，作為一種全新的材料體系，高熵材料打破了傳統材料的設計理念，在金屬、陶瓷及金屬間化合物等領域，受到廣泛關注。

電子產品越輕薄 對強Mon越有需求

與傳統材料相比，高熵材料在力學、物理和化學性能等方面表現出獨特優勢，目前已成為國際材料學術界的重要研究熱點之一。

隨著手機、平板電腦等電子產品越來越輕薄、屏幕越來越大，對蓋板玻璃的各項性能要求也越來越高。

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在蓋板玻璃的抗摔性測試方面，主流的方法是將樣機從一定高度下自由掉落，然後統計蓋板玻璃的破碎情況。

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2018年，康寧公司宣布第六代大猩猩玻璃研製成功。根據該公司實驗室數據，第六代大猩猩玻璃從1米的高度跌落到粗糙的平面上，可以經受15次摔打而不破損。

市場調查顯示，人們平均每年手機意外掉落的次數約為7次。使用第六代大猩猩玻璃，在不需要手機殼和鋼化膜的情況下，仍可普遍使用兩年。這種玻璃一度成為不少智能手機的賣點。

儘管如此，市場對手機屏玻璃的堅強度，仍然更高的需求。李建強解釋：

比如第六代大猩猩玻璃，在生產過程中為了提高硬度、模量和斷裂韌性，通常需要進行化學強化處理......但這種後處理方法限制了玻璃形狀的後期設計，一旦進行化學強化就很難再加工。

李建強指，因此，通過創新成分設計和製備方法，製備出本徵上具有高硬度、高模量和高斷裂韌性的玻璃，對電子玻璃行業具有重要意義。

責任編輯：鄧國強

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