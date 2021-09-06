張鈞甯被指台獨  工作室：她堅定認同自己是中國人

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娛樂圈大整頓下，台灣女藝人張鈞甯過去碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，被大陸網民質疑是台獨。張鈞甯工作室周一（6日）發表聲明，並強調「她一直堅定地認同自己的中國人身分」。
張鈞甯工作室發表聲明，指出近日網絡上出現有關張鈞甯「台獨」的相關訊息是「不實信息」，強調「張鈞甯女士無台獨立場，她一直堅定地認同自己的中國人身分，也絕不允許任何有心人利用地域製造矛盾！」
張鈞甯2010年在台灣的中央大學產業經紀研究所的碩士論文，題目是「我國演藝人員經紀管理之法制問題」，出現「我國」兩字被陸網友質疑是台獨。
另外還有6年前張鈞甯上節目接受盧秀芳訪問時，談論有關兩岸拍戲環境的差異，她提到第一次去大陸拍戲時，前一秒才剛跟同戲的演員打打鬧鬧，下一秒開拍後同戲的演員立刻進入狀況，眼淚就掉下，當時讓她很震驚；從那一刻起她就覺得「台灣不能輸」，因此也捲入這次的風波。
【張鈞甯工作室聲明全文】
近日，我司發現部分網絡用戶發表關於張鈞甯女士的不實言論，罔顧事實，惡意造謠張鈞甯女士「台獨」等不實信息。
張鈞甯女士無台獨立場，她一直堅定地認同自己的中國人身分，也絕不允許任何有心人利用地域製造矛盾！
這些別有居心的惡意揣測和中傷，給張鈞甯女士造成了嚴重的精神傷害。為維護張鈞甯女士的合法權益，本公司已委託北京國樽律師事務所保全相關證據，將依法追究造謠者的法律責任。
網絡非不法之地，敬請大家明辨視聽，停止傳播不實信息！
責任編輯：鄧國強
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