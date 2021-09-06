【大灣區】前海深港合作區擴容近10倍 定位開放門戶樞紐（不斷更新）

中共中央、國務院印發的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》6日發布。

為進一步擴展發展空間，前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里。推動前海合作區全面深化改革開放，將以製度創新為核心，「一國兩制」框架下先行先試，推進與港澳規則銜接、機制對接，豐富協同協調發展模式，打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門戶樞紐。

《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》全文如下（未完待續，不斷更新）：

開發建設前海深港現代服務業合作區（以下簡稱前海合作區）是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措，對推進粵港澳大灣區建設、支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區、增強香港同胞對祖國的向心力具有重要意義。為推動前海合作區全面深化改革開放，在粵港澳大灣區建設中更好發揮示範引領作用，制定本方案。

一、總體要求

（一）指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統觀念，更好統籌發展和安全，以製度創新為核心，在“一國兩制”框架下先行先試，推進與港澳規則銜接、機制對接，豐富協同協調發展模式，打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門戶樞紐，不斷構建國際合作和競爭新優勢。

（二）發展目標。到2025年，建立健全更高層次的開放型經濟新體制，初步形成具有全球競爭力的營商環境，高端要素集聚、輻射作用突出的現代服務業蓬勃發展，多輪驅動的創新體系成效突出，對粵港澳大灣區發展的引擎作用日益彰顯。到2035年，高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式，建成全球資源配置能力強、創新策源能力強、協同發展帶動能力強的高質量發展引擎，改革創新經驗得到廣泛推廣。

二、實施範圍

（三）進一步擴展前海合作區發展空間。以現有前海合作區為基礎，進一步擴展至以下區域：南側毗鄰的蛇口及大小南山片區〔東至后海大道、近海路、愛榕路、招商路、水灣路，南至深圳灣，西至月亮灣大道、珠江口，北至東濱路，包含中國（廣東）自由貿易試驗區的蛇口區塊〕22.89平方公里；北側毗鄰的會展新城及海洋新城片區（東至松福大道，南至福永河，西至海岸線，北至東寶河、沙井北環路）29.36平方公里，機場及周邊片區（東至寶安大道，南至金灣大道、寶源路、碧灣路，西至海岸線，北至福永河、松福大道、福洲大道）30.07平方公里，寶安中心區及大鏟灣片區（東至寶安大道，南至雙界河，西至海岸線，北至金灣大道、寶源路、碧灣路，另包括大小鏟島、孖洲島）23.32平方公里。前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里。

三、打造全面深化改革創新試驗平台

（四）推進現代服務業創新發展。建立健全聯通港澳、接軌國際的現代服務業發展體制機制。建立完善現代服務業標準體系，開展標準化試點示範。聯動建設國際貿易組合港，實施陸海空多式聯運、樞紐聯動。培育以服務實體經濟為導向的金融業態，積極穩妥推進金融機構、金融市場、金融產品和金融監管創新，為消費、投資、貿易、科技創新等提供全方位、多層次的金融服務。加快綠色、智慧供應鏈發展，推動供應鏈跨界融合創新，建立與國際接軌的供應鏈標準。在深圳前海灣保稅港區整合優化為綜合保稅區基礎上，深化要素市場化配置改革，促進要素自主有序流動，規範發展離岸貿易。探索研究推進國際船舶登記和配套制度改革。推動現代服務業與製造業融合發展，促進“互聯網+”、人工智能等服務業新技術新業態新模式加快發展。

（五）加快科技發展體制機制改革創新。聚焦人工智能、健康醫療、金融科技、智慧城市、物聯網、能源新材料等港澳優勢領域，大力發展粵港澳合作的新型研發機構，創新科技合作管理體制，促進港澳和內地創新鏈對接聯通，推動科技成果向技術標準轉化。建設高端創新人才基地，聯動周邊區域科技基礎設施，完善國際人才服務、創新基金、孵化器、加速器等全鏈條配套支持措施，推動引領產業創新的基礎研究成果轉化。積極引進創投機構、科技基金、研發機構。聯合港澳探索有利於推進新技術新產業發展的法律規則和國際經貿規則創新，逐步打造審慎包容監管環境，促進依法規範發展，健全數字規則，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。集聚國際海洋創新機構，大力發展海洋科技，加快建設現代海洋服務業集聚區，打造以海洋高端智能設備、海洋工程裝備、海洋電子信息（大數據）、海洋新能源、海洋生態環保等為主的海洋科技創新高地。構建知識產權創造、保護和運用生態系統，推動知識產權維權援助、金融服務、海外風險防控等體制機制創新，建設國家版權創新發展基地。

（六）打造國際一流營商環境。用好深圳經濟特區立法權，研究制定前海合作區投資者保護條例，健全外資和民營企業權益保護機制。用好深圳區域性國資國企綜合改革試驗相關政策，加快國有資本運營公司改革試點，加強國有資本市場化專業化運作能力，深入落實政企分開、政資分開原則，維護國有企業市場主體地位和經營自主權，切實增強前海合作區國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力。完善競爭政策框架，建立健全競爭政策實施機制，探索設立議事協調機構性質的公平競爭委員會，開展公平競爭審查和第三方評估，以市場化法治化國際化營商環境支持和引導產業發展。依法合規探索減少互聯網融合類產品及服務市場准入限制。創建信用經濟試驗區，推進政府、市場、社會協同的誠信建設，在市場監管、稅收監管、貿易監管、投融資體制、綠色發展等領域，推進以信用體係為基礎的市場化改革創新。推進與港澳跨境政務服務便利化，研究加強在交通、通信、信息、支付等領域與港澳標準和規則銜接。為港澳青年在前海合作區學習、工作、居留、生活、創業、就業等提供便利。支持港澳和國際高水平醫院在前海合作區設立機構，提供醫療服務。建立完善外籍人才服務保障體系，實施更開放的全球人才吸引和管理制度，為外籍人才申請簽證、居留證件、永久居留證件提供便利。（未完待續）

責任編輯：鄧國強