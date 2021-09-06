【雙減政策】學科類校外培訓實行政府指導價 培訓費上浮不得超過10%

▲ 學科類校外培訓實行政府指導價 培訓費上浮不得超過10%

為落實教育「雙減」政策，國家發改委發布通知，進一步加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管。義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費屬非營利性機構收費，要求實行政府指導價管理。

通知明確，各地制定收費浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮則不限；培訓機構要在政府制定的基準收費標準和浮動幅度內，確定具體收費標準。

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其中要求區分線上和線下以及不同班型，分類制定標準課程時長的基準收費標準。班型主要分為10人以下、10至35人、35人以上三種類型。各地可根據實際情況，確定本地區具體的分類標準。至於標準課程時長，線上為30分鐘，線下為45分鐘；實際時長不一樣的，按比例折算。

通知指出，要建立收費政策評估和動態調整機制，適時對收費標準進行調整完善。同時，各地要根據相關規定，加強對培訓機構的學科類校外培訓成本調查，嚴格核減不合理成本，培訓成本包括培訓機構人員薪酬、培訓場地租金、宣傳費、研發費用、固定資產折舊費以及其他費用。

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此外，通知提及「強化收費資訊公開」、「加強收費行為監管」和「切實捉好組織實施」等內容。各地按照雙減意見要求，建立健全工作協調機制，制定詳細工作方案，明確時間表和路線圖，加快推進對義務教育階段學科類校外培訓收費實行政府指導價管理工作，落實降費減負目標。

責任編輯：易燕丹

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