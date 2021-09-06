【大灣區】前海擴容建開放樞紐  提跨境證券投資業務

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【大灣區】前海深港合作區擴容近10倍 定位開放門戶樞紐（附全文）
中共中央、國務院周一（6日）印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，提出前海的深港合作擴容近10倍，以建設高水平對外開放門戶樞紐；其中在金融領域上，文件提出，與香港金融市場互聯互通等政策，可在前海先試先行，支持符合條件的金融機構開展跨境證券投資等業務。
方案定出發展目標，到2025年，前海要建立健全更高層次的開放型經濟新體制，至2035年則高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式。
點名與香港金融市場互聯互通
方案提出在多個領域，把前海建設為高水平對外開放門戶樞紐，其中擴大金融業對外開放，有以下措施：
【大灣區】前海深港合作區擴容近10倍 定位開放門戶樞紐（附全文）
而在高科技領域上，方案提到，要加快科技發展體制機制改革創新。聚焦人工智能、健康醫療、金融科技、智慧城市、物聯網、能源新材料等港澳優勢領域，大力發展粵港澳合作的新型研發機構，創新科技合作管理體制，促進港澳和內地創新鏈對接聯通，推動科技成果向技術標準轉化。
高科技聚焦人工智能、健康醫療、金融科技
創新基金、孵化器、加速器等全鏈條配套支持措施，推動引領產業創新的基礎研究成果轉化。
至於前海合作區的擴容方案，總面積會由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，即接近10倍。
責任編輯：鄧國強
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