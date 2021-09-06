▲ 【大灣區】前海擴容建開放樞紐 提跨境證券投資業務

中共中央、國務院周一（6日）印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，提出前海的深港合作擴容近10倍，以建設高水平對外開放門戶樞紐；其中在金融領域上，文件提出，與香港金融市場互聯互通等政策，可在前海先試先行，支持符合條件的金融機構開展跨境證券投資等業務。

方案定出發展目標，到2025年，前海要建立健全更高層次的開放型經濟新體制，至2035年則高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式。

點名與香港金融市場互聯互通

方案提出在多個領域，把前海建設為高水平對外開放門戶樞紐，其中擴大金融業對外開放，有以下措施：

提升國家金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民幣業務創新試驗區功能，支持將國家擴大金融業對外開放的政策措施在前海合作區落地實施，在與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域先行先試。

開展本外幣合一銀行賬戶試點，為市場主體提供優質、安全、高效的銀行賬戶服務。

支持符合條件的金融機構開展跨境證券投資等業務。

支持國際保險機構在前海合作區發展，為中資企業海外經營活動提供服務。

深化粵港澳綠色金融合作，探索建立統一的綠色金融標準，為內地企業利用港澳市場進行綠色項目融資提供服務。

探索跨境貿易金融和國際支付清算新機制。

支持前海推進監管科技研究和應用，探索開展相關試點項目。

支持香港交易所前海聯合交易中心依法合規開展大宗商品現貨交易。

依托技術監測、預警、處置等手段，提升前海合作區內金融風險防範化解能力。

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而在高科技領域上，方案提到，要加快科技發展體制機制改革創新。聚焦人工智能、健康醫療、金融科技、智慧城市、物聯網、能源新材料等港澳優勢領域，大力發展粵港澳合作的新型研發機構，創新科技合作管理體制，促進港澳和內地創新鏈對接聯通，推動科技成果向技術標準轉化。

高科技聚焦人工智能、健康醫療、金融科技

創新基金、孵化器、加速器等全鏈條配套支持措施，推動引領產業創新的基礎研究成果轉化。

至於前海合作區的擴容方案，總面積會由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，即接近10倍。

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責任編輯：鄧國強

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