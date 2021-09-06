  • 29°C
香港時間 : 2021906日 (一) 23:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

體重僅18KG「漸凍人症」患者入讀北航 立志做中國的「霍金」

社會熱點 22:38 2021/09/06

分享：

最近，中國各地學校陸續進入金秋開學季。18歲的大一新生邢益凡在父母的陪伴下，提前入住中國北京航空大學愛心宿舍。未來的4年，他將在北航攻讀工科試驗班類（信息類）專業；立志成為中國「霍金」，用知識改變世界。

18歲的邢益凡在6個月大時，被確診為LAMA2-相關先天性肌營養不良（漸凍症的一種）。現年18歲的他，體重卻僅有18公斤。雖然常年與病魔作鬥爭，但邢益凡仍在學業上表現優異。

中國青年報報導，從沒參加過課外補習的邢益凡在中考時，以全校最高分考入吉林市第一中學；今年高考，他又以645分的成績，考入北京航空航天大學。

邢益凡：我就想看看，我還能走到哪一步。

由於嚴重脊柱畸形，邢益凡一堂課最多能堅持坐著聽課30分鐘，剩下15分鐘只能躺着聽課，全靠大腦想像老師講的知識。別人輕而易舉完成的動作，對邢益凡來說，都是每日必經的戰鬥。翻書時，他做不到用一隻手來完成。而且由於頸部肌肉的退化，他的頭幾乎不能自己轉動。平時上課，他只能用下巴撐在桌上支著頭，眼睛也只能掃視到書本的一半頁面。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

隨著年齡增長，疾病也一直在變化，邢益凡的身體逐漸出現多系統受累症狀，包括多發關節攣縮、脊柱畸形、呼吸功能不全、營養障礙等。邢母曾多次勸邢益凡轉到競爭沒那麼激烈的普通班，但他卻堅持自己，「我就想看看，我還能走到哪一步，想再往前奔一奔。」

懷有這份不願向命運低頭的精神，邢益凡用僅剩少許肌肉力量的雙手，一天最多做20多張試卷，經常做到凌晨一兩點。而且他的骨頭非常脆弱，稍有不慎就有折斷的危險。

備戰高考期間，邢益凡在準備上床睡覺時，不慎右臂肩關節骨折。在3個月的治療中，因長期臥床和嚴重呼吸功能不全，他出現了墜積性肺炎（gravistatic pneumonia）。在骨折和肺炎改善後，他立即重返課堂，如願參加並順利完成了2021年高考，最終被北京航空航天大學錄取。他說初中是聽說了霍金的故事，於是立志要做中國的「霍金」，用自己的知識改變世界。

邢家人：不能被剝奪他受教育的權利

由於邢益凡患病，從小學到高中的每一節課，父母都陪伴在他身邊。一邊掙錢養家，一邊支持兒子的夢想，夜晚要兩個小時醒來一次為兒子翻身。邢益凡父親說，「每一天都是挑戰，跟衝鋒陷陣似的，如果能成功度過這一天，我們就是勝利，不敢去想未來，但會努力過好每一天。」

邢益凡最大運動能力只能獨坐，無法像其他孩子一樣站立、行走。活着，就已經要用盡全力，為什麼還要學習呢？邢家人的想法很簡單，邢益凡患有這樣嚴重的疾病，被剝奪了走、跑、跳的權利，不能再被剝奪受教育的權利。在心智上，他不該被歧視。不學習，他就會成為社會的廢人。

9月2日，在北航師生的陪同下，邢益凡來到大學校園，住進位於地面、出入方便、有兩張床和獨立衛浴的愛心宿舍，他的亦入住陪讀照料。學校提前準備了生活用品，方便他們刷臉拎包入住。對此，邢益凡表示感到特別溫暖，聽說大學生活很豐富，未來將會參加豐富的活動。

其實說起北航，邢益凡兒時還有個航天夢，他說：「太空沒重力，我就和別人一樣了，可以在太空中自由翱翔。」

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

健康問題 網絡熱話 大學 霍金 學校 中國

下一篇文章

全球最大關公像因違建被「砍頭」 中紀委批浪費3億元（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

張鈞甯論文寫「我國」被批台獨 新劇遭閃電除名
張鈞甯論文寫「我國」被批台獨 新劇遭閃電除名
《尚氣》內地上映未有期 美媒：收入恐大受影響
《尚氣》內地上映未有期 美媒：收入恐大受影響
天安門升旗後來了黑天鵝 環時：牠給父母趕走的（多圖，有片）
天安門升旗後來了黑天鵝 環時：牠給父母趕走的（多圖，有片）
全年最熱「三伏天」殺到！今年長達40天高温煎敖
全年最熱「三伏天」殺到！今年長達40天高温煎敖
瑞士名錶總裁稱台灣是「國家」 代言人鹿晗火速割席（第二版）
瑞士名錶總裁稱台灣是「國家」 代言人鹿晗火速割席（第二版）
謝霆鋒央視自證退出加籍時 內地網傳這7人名單
謝霆鋒央視自證退出加籍時 內地網傳這7人名單