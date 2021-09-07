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清華校長：十年來出境校友逾半數已回國

社會熱點 10:14 2021/09/07

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北京的清華大學校長在開學第一課上表示，大學是國家的大學，人生追求只有同國家的需要和人民的利益相一致才有意義。他還指出，截至2021年4月，十年來出國（境）清華校友中已有超半數回國。

據內媒報道，清華校長邱勇在2021級研究生開學典禮、全校研究生開學第一課上強調，「大學不能脫離她所在的土壤而發展，大學是國家的大學。」

今年入學清華的研究生新生共9,000余人，男女比約為2:1，包含來自106個國家的1,024名國際學生。

邱勇說，一個人的人生追求只有同國家的需要和人民的利益相一致才有意義，希望學生把個人的理想追求自覺融入到國家富強、民族復興、人民幸福的偉大事業中。

他說，據統計，過去10年，清華大學畢業生出國（境）深造佔比約14.2%，其中超過65%的畢業生到世界排名前50位大學深造。清華校友總會的「清華人」微信小程序注冊信息顯示，截至2021年4月，2002-2011級出國（境）清華校友中已有超半數回國工作，且這一比例還在持續擴大中。

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責任編輯：尹航

學校 北京 畢業 大學
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