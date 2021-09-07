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中美火星車都快要失聯！不是外星人是太陽在「搞鬼」

國情動向 11:28 2021/09/07

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中國天問一號火星探測任務快要迎來又一大挑戰。祝融號火星車順利工作超過100天之際，就快要與地球失去聯繫。除了中國祝融號，美國毅力號火星車，還有阿聯酋等其他國家的火星探測器，亦會在9月中左右開始，與地球失聯一段時間。這都並非祝融號等探測器本身問題導致，亦非外星人在整蠱人類，而是太陽在「搞鬼」。究竟所謂何事？

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  • 太陽為甚麼在搞鬼？

太陽不僅是個巨大的火球，也是個巨大的電磁噪聲制造機。太陽的電磁波種類繁多，除了有可見光，還有伽瑪射線、X光，到人類常用的長波無線電波段等。

因此，當有天體運行至，與太陽和地球同一直線時，太陽發出的強大電磁波，便會將天體與地球之間的聯絡信號淹沒，接收器難以分辨信號和噪音，阻止準確通信，從而造成航天器暫時與地球失聯。

這種情況稱為日凌（Sun outage）。

  • 火星快與地球「玩捉迷藏」

火星與地球之間的日凌快要發生。

火星和地球都環繞太陽公轉，火星軌道比地球更大，地球365天公轉一周，火星要大約687天。每隔一段時間，太陽、地球、火星便會運行至同一條直線，此時通信就會受到影響。

尤其現在火星快要運行到太陽後面，太陽處於地球與火星中間，地球與火星的雙向通信都會受到顯著影響。因為信號不但會受到太陽電磁波干擾，而且還會受到太陽龐大的體積完全遮擋。

這個時間火星和地球的距離也是最遠的，達到3.95億公里。

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  • 日凌還會影響一般人生活

日凌不僅影響火星任務，人類在地球上的通信也會受到干擾。

傳送電視信號的衛星，都是運行在赤道上空地球靜止軌道衛星。每年春分、秋分時節，太陽直射赤道，太陽、衛星、地球形成一條直線，太陽電磁波便會干擾衛星信號接收。

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因此每年春分、秋分前後，世界各地電視轉播信號時常不穩定、畫面出現「雪花」。國家廣播電視總局今年2月便發佈預告，稱在2月25日至3月17日期間，北京、上海、杭州等多座城市電視信號接收會受影響。

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  • 祝融號失聯怎麼辦？

失聯的其實不只祝融號，火星軌道上的天問一號環繞器也會失聯。這聽起來雖然可怕，但探測器都已做好充分準備。

天問一號探測器系統總設計師孫澤洲表示，日凌期間，祝融號火星車與環繞器，會暫停所有科學活動，轉入安全模式，靜待日凌過去。

但安全模式並不代表完全停止工作。就如人睡著後，仍然需要維持身體各項機能正常運轉，火星車與環繞器也是如此。環繞器需要依靠自主控制，保持飛行狀態，祝融號火星車也要持續獲取能量和控制溫度等，以保證在日凌後能夠迅速恢復工作狀態。

孫澤洲說：「這個過程中對於探測器自主性的要求可能會很高，因為在一個月甚至更長一點的時間內，需要它們完全自主運行。」

  • 經驗＋準備 給予專家信心

孫澤洲說：「我還是比較放心的，相信兩器（火星車與環繞器）可以平穩度過日凌。」

這種自信很大程度源於，兩器過去的百多天的穩定表示。「過去的這段時間裏，我們已經對兩器各個系統硬件、軟件的運行狀態有了一個全面確認，心里有底。」

另一方面原因是前期準備工作。北京航天飛行控制中心責任總師崔曉峰稱，通過對火星公轉周期、公轉軌道等數據的精確計算，早在研制階段，團隊便已準確預報了此次日凌的發生時間，並做了相應準備。

例如，除提前設置好相關程序外，在進入安全模式後，祝融號及環繞器還會定期進行自我體檢，以保證自身狀態平穩。

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  • 日凌失聯有辦法可解決嗎？

日凌可說干擾航天活動的「常客」，除了衛星電視和火星任務，探月任務也會受到影響。以中繼衛星通信，讓信號繞過太陽走，則是個解決辦法。

2018年嫦娥四號任務就有類似設置。嫦娥四號要著陸的月球背面，是從地球上永遠也看不到的，因此嫦娥四號在月背與地球通信，都需要經中繼衛星接力。

嫦娥四號發射前，中國就發射了「鵲橋」中繼衛星，至月球軌道上的拉格朗日L2點，這個位置可以同時看到月背和地球，為嫦娥四號與地球搭橋。

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不過，這個設置無法在火星任務中使用。天問一號環繞器，實際上也是祝融號與地球的通信中繼，但火星與地球的距離要比月球遠太多，而且火星與地球中間隔著太陽，環繞器本身無法避免日凌影響。

如果人類今後殖民火星，要常年與地球保持聯繫，那麼通信中繼就可能要放到同時遠離火星和地球的地方，例如另一行星。

但崔曉峰認為，目前而言，日凌的影響完全可控。「只要做到精確預測、周密準備、精準實施，完全不用過分擔心日凌的影響。」

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責任編輯：連兆鋒

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