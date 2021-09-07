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中國首發佈太陽觀測圖像  「逐日」原來為此事

社會熱點 11:41 2021/09/07

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中國首發佈太陽觀測圖像  「追日」原來為此事

中國首次對外發佈衛星觀測的太陽影象，在極紫外波段下，精準捕捉到日冕在數天內的變化，太陽活動區及冕洞等太陽構造，也清晰可見。中國國家衛星氣象中心副主任張鵬指出，太陽觀測對了解地球天氣、氣候和空間環境變化，有重要的意義。

根據《人民日報》報道，中國氣象局日前第一次對外發布衛星觀測的太陽圖像時，張鵬指出，此次發布的太陽圖像，主要是風雲三號E星針對日冕層的觀測圖像，來自衛星上的兩台儀器－－太陽X射線極紫外成像儀和太陽輻照度光譜儀。

「黎明星」風雲三號E拍到太陽影像

張鵬透露，作為中國第一部太空太陽望遠鏡，「黎明星」風雲三號E星實現太陽光譜訊息全覆蓋，能從光譜、成像、輻射總量等不同視角對太陽進行全方位同步觀測。

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從此次發佈的太陽極紫外影象上可以看到，太陽活動區蘊含著巨大的磁場能量，它們在影象上呈現為明亮的區域，活動區上方等離子體溫度高達數百萬攝氏度，當活動區中蘊含的磁能釋放出來時，會產生耀斑等太陽爆發現象。

張鵬形容，「耀斑猶如太陽大氣中的『猛烈風暴』，可以在短時間內釋放出巨大能量，在極紫外影象上表現為非常明亮的斑塊」。

太陽耀斑如風暴  或影響人造衛星運作

張鵬說，耀斑會擾動地球空間環境，影響人造衛星的正常執行，干擾載人航天活動。

這正說明中國參與太陽觀測的原因，張鵬說：

太陽是太陽系唯一的恆星，它不僅影響地球的天氣和氣候，也是空間天氣現象的主要引發星體。而空間天氣監測預報預警，也是氣象部門的一項重要工作，因此，風雲三號E星的太陽監測能力，顯得尤為重要。

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張鵬說，太陽是地球天氣氣候和空間環境變化的驅動源，外部結構分三層，從裡向外依次是光球層、色球層和日冕層。人們肉眼看到的是光球層，而最直接影響地球環境的是日冕層。監測太陽活動，捕捉太陽爆發過程，可以為更准確的空間天氣預報提供重要的科學數據。

太陽是地球氣候變化的驅動源之一

來自太陽的耀斑和日冕物質拋射等爆發現象，會影響地球的磁場和電離層，可能會干擾人造衛星、影響導航定位精度、導致無線電通訊中斷、甚至可能引起電網故障而導致大範圍停電。

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張鵬指，此外，在載人航天器飛行、執行，以及航天員出艙等活動中，空間天氣都會對其安全產生影響；「因此，需要時刻關注太陽活動，捕捉太陽爆發過程，為更準確的空間天氣預報提供重要科學資料」。

張鵬表示，風雲三號E星屬於「黎明星」，預計今年9月底，中國氣象局還將發布「黎明星看地球」之大氣動力、熱力場圖像﹔10月底，發布「黎明星看地球」之微光、紅外圖像和高光譜圖像﹔12月底，發布黎明星首套圖冊。

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責任編輯：鄧國強

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