克里剛走 英國也派人訪華談氣候合作

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）剛剛結束訪華行程，英國高級氣候官員夏爾馬（Alok Sharma）也赴華，與中國氣候變化事務特別代表解振華舉行會談。夏爾馬稱很高興與解振華展開討論，以確保第26屆氣候大會取得成功。

據生態環境部消息，應中方邀請，《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方會議（COP26）候任主席夏爾馬於9月5日至7日訪華。其間，中國氣候變化事務特使解振華同夏爾馬在天津舉行會談，雙方就中英氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。

夏爾馬5日在推特上發布了抵達天津並與中方官員會談的消息，稱「很高興與解振華特使展開討論，以確保第26屆氣候大會取得成功」。該大會將於今年11月在英國舉行。

路透社報道稱，夏爾馬同時也是英國政府大臣，他的訪華距離美國總統氣候問題特使克里訪問中國僅僅3天。克里訪問期間，中方警告中美氣候合作離不開中美關係的大環境，克里則稱氣候變化危機「不是意識形態問題」。

另有報道指，雖然中國沒有做出任何新的承諾，但一些專家表示，夏爾馬與中國官員的對話可能比中國與克里的交流更具「建設性」。

夏爾馬訪華之前，已與中國駐英大使鄭澤光會面。據人民網報道，雙方認為，今年10月和11月中英兩國將分別主辦《聯合國生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）和COP26，這是全球生態保護和環境治理領域的兩件大事。中英雙方應加強溝通協調，相互對接支持，同有關各方一道推動兩次大會取得積極成果。兩國還應鼓勵雙方企業在雙邊層面和第三方市場積極開展新能源、綠色金融等領域務實合作。

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責任編輯：尹航

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