  • 31°C
香港時間 : 2021907日 (二) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

克里剛走 英國也派人訪華談氣候合作

國情動向 11:35 2021/09/07

分享：

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）剛剛結束訪華行程，英國高級氣候官員夏爾馬（Alok Sharma）也赴華，與中國氣候變化事務特別代表解振華舉行會談。夏爾馬稱很高興與解振華展開討論，以確保第26屆氣候大會取得成功。

據生態環境部消息，應中方邀請，《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方會議（COP26）候任主席夏爾馬於9月5日至7日訪華。其間，中國氣候變化事務特使解振華同夏爾馬在天津舉行會談，雙方就中英氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。

夏爾馬5日在推特上發布了抵達天津並與中方官員會談的消息，稱「很高興與解振華特使展開討論，以確保第26屆氣候大會取得成功」。該大會將於今年11月在英國舉行。

路透社報道稱，夏爾馬同時也是英國政府大臣，他的訪華距離美國總統氣候問題特使克里訪問中國僅僅3天。克里訪問期間，中方警告中美氣候合作離不開中美關係的大環境，克里則稱氣候變化危機「不是意識形態問題」。

另有報道指，雖然中國沒有做出任何新的承諾，但一些專家表示，夏爾馬與中國官員的對話可能比中國與克里的交流更具「建設性」。

夏爾馬訪華之前，已與中國駐英大使鄭澤光會面。據人民網報道，雙方認為，今年10月和11月中英兩國將分別主辦《聯合國生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）和COP26，這是全球生態保護和環境治理領域的兩件大事。中英雙方應加強溝通協調，相互對接支持，同有關各方一道推動兩次大會取得積極成果。兩國還應鼓勵雙方企業在雙邊層面和第三方市場積極開展新能源、綠色金融等領域務實合作。

汪文斌回應克里施壓：中國用最短時間減排最多 美國應撤合作絆腳石

【中美角力】回應中國 克里：氣候變化比政治更重要

王毅向克里提3點要求 警告氣候合作「綠洲周圍不能是荒漠」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

聯合國 美國 英國 中美關係 天津 氣候暖化 新能源 綠色金融

上一篇文章

中國企業剝離海外資產 今年來據報涉逾百億美元

下一篇文章

中美火星車都快要失聯！不是外星人是太陽在「搞鬼」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

解放軍003航母新照片曝光 彈射器原來這樣安裝（多圖）
解放軍003航母新照片曝光 彈射器原來這樣安裝（多圖）
塔利班稱攻陷阿富汗最後一省 據報邀中俄出席新政府活動
塔利班稱攻陷阿富汗最後一省 據報邀中俄出席新政府活動
德國駐華大使剛上任突然去世死因未明 使館下半旗致哀
德國駐華大使剛上任突然去世死因未明 使館下半旗致哀
幾內亞軍事政變　中國外交部明確表態：反對奪權（第二版）
幾內亞軍事政變　中國外交部明確表態：反對奪權（第二版）
塔利班發言人受央視專訪：冀與中國展開基建合作（有片）
塔利班發言人受央視專訪：冀與中國展開基建合作（有片）
【大灣區】前海深港合作區擴容近8倍 定位開放門戶樞紐（附全文）
【大灣區】前海深港合作區擴容近8倍 定位開放門戶樞紐（附全文）