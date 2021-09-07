中國企業剝離海外資產 今年來據報涉逾百億美元

彭博報道，中國企業今年以來宣布的海外資產剝離計劃，達到105億美元，創至少1998年以來第二高水平。而按照現時速度，今年全年或超過去年的150億美元。分析指出，現在是變現好時機。

非面臨財務壓力 關注資產組合

報道指出，這波中國賣家大多沒有面臨財務壓力，與出售資產以降低債務的中國恆大和海航集團等不同。這些企業處置是估值已經飆升的資產，尤其是現金流強勁的資產。

根據報道，中國企業正在考慮剝離的資產類型，包括基礎設施和公用事業公司。其中，首創集團正尋求以10億美元出售其紐西蘭業務，有關業務於2014年以大約6.67億美元收購。另知情人士透露，中國長江三峽集團接近達成出售其海外可再生能源資產組合25％股權的交易，估值或達20億美元。

法國外貿銀行亞太區併購業務主管Miranda Zhao認為，現在是變現的好時機。這些資產在低利率環境下，提供了不錯的殖利率，對該地區的其他戰略投資者或基礎設施基金具有吸引力。

中金公司中國跨境併購主管安國邦（Bagrin Angelov）則指，中國企業正主動關注資產組合，而非單純地買入，有好的報價時至少願意評估。

責任編輯：林佩怡

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