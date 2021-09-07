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九五後結婚一小時男方鬧離婚 女索賠30萬結果這樣

社會熱點 11:46 2021/09/07

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九五後結婚一小時男方鬧離婚 女索賠30萬結果這樣

婚姻本是人生大事，雙方深思熟慮後才將彼此綁定，締結成伴侶。不過在現今這個「速食社會」，「閃婚」、「閃離」的現象可謂見怪不怪。只是沒料到，近日雲南昆明一對95後小夫妻，將結婚到離婚的進程提升到另一個「新高度」。男方結婚僅一小時就鬧離婚，但女方不同意，兩人最終對簿公堂。女方還認為對方根本在騙婚，要求賠償30萬元人民幣；而法院最後以駁回男方請求結案。

綜合內媒報道，1995年出生的項姓男大生，現就讀於昆明某職業學院。他的父親到某牙醫診所看診時，結識了1997年出生的陳姓護士。由於項父覺得陳某不錯，便將她介紹給自己的兒子認識。雙方隨後互生好感，很快就確立了戀愛關係。戀愛數月後，兩人在昆明市呈貢區辦理結婚登記。

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令人意外的是，在辦理結婚登記短短一個小時後，項某就向妻子提出離婚要求。由於陳某不同意，項某就直接起訴至法院，請求法院判令兩人解除婚姻關係。

女方認為存在故意騙婚行為

庭審中，項某認為，他與陳某在結婚前就已經分手，雙方感情早已破裂。結婚是因為女方在分手期間多次發訊息騷擾並刺激他，所以他才作出了草率決定，向父母謊稱學校需要戶口本，才拿到戶口本領取結婚證。

陳某則認為項某此舉存在故意騙婚行為，對自己的身心造成巨大影響，應依法追訴丈夫及老爺污衊自己的不良行為；另要求，如果離婚，項某需向其賠償30萬元人民幣。

法院審理後表示，雙方確實曾談過戀愛，具有一定感情基礎，原告並不能舉證夫妻感情破裂，或證明雙方有調解無效應該離婚的情形，因此駁回項姓男大生的離婚訴求。

事件在網絡引發熱議，網民紛紛表示，婚姻不是兒戲，真的需要冷靜；更有人倡議規範「結婚冷靜期」，表示「離婚冷靜期根本沒用，結婚冷靜期才是最重要的」、「事實證明需要結婚冷靜期 」。

網民表示：

  • 這也太兒戲了吧，當婚姻是「煮飯仔」麼？
  • 分手了為什麼還要結婚？是你有問題？還是我們有問題？
  • 所以分手了為什麼還要結婚，腦子都不清醒，意氣用事的人，只能說現在糾纏在一起是活該。
  • 95年出生的男大學生也已經是26歲的成年人，為自己的行為負點責任好不好，跟人結完婚推卸責任說，都是因為對方騷擾自己才草率同意結婚，這也太離譜了！

責任編輯：易燕丹

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