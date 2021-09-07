證券時報：中性看待A股市場量化交易 適時制定監管框架

中國股市已連續三十多個交易日保持1萬億元（人民幣，下同）以上的高成交額，引來各方越來越多的關注。證券時報周二（7日）發表頭版評論文章稱，中性看待量化交易，適時制定監管框架。

A股兩市的成交額在9月第一天達到1.7萬億元，僅次於去年7月的高點，並接近2015年市場大波動期間的歷史高水位。有市場人士表示，除了市場擴容，以及地產高壓監管帶來的部分增量資金流入股市外，高水準的成交額也有部分是迅猛發展的量化交易「貢獻」的。

文章表示，對A股市場量化交易的增長，既不用歡呼，也不要視為洪水猛獸，既要看到它正面的作用，也要對其潛在負面影響保持警覺。對監管來說，最重要的是摸清底細，包括其規模、操作方式和影響市場運行的機理。

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文章稱，從市場層面看，程式化交易模型均包含即時行情報價，模型的套利色彩多數時候可能有助於降低市場波動性，但在行情波動突破模型參數的閾值時，容易產生火燒連營的效果，極大地推高市場波動性。

文章表示，近年海外市場的每一次劇烈波動，幾乎都能看到量化交易的影子。此外，高頻閃電交易往往需要借助通訊速度上的優勢，可能會造成對普通投資者的不公平。

文章稱，理論上量化交易者是偏中性的，但不能讓它一直處於黑箱狀態。目前，監管者和協力廠商機構要做的是加大研究力度，為市場提供更多的統計資料資訊，遠期而言，則要隨著這一領域的發展，不斷摸索經驗，制定最適合中國環境的監管框架。

責任編輯：李冰琪

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