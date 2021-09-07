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幾內亞政變致鋁價突升  揭中國反對奪權的邏輯

國情動向 13:05 2021/09/07

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幾內亞政變致鋁價突升  揭中國反對奪權的邏輯

西非國家幾內亞爆發政變，特種部隊推翻現任總統、並宣布終止憲法，中國外交部迅速表態，周一在行記者會表明反對奪權行為。值得注意是，幾內亞目前是中國最主要鋁土礦的來源地，當地政局不穩推高全球鋁價，不符合中國利益，這或許是中國立場的背後邏輯。

幾內亞正與澳洲正在競爭中國最大鋁土礦供應國的地位。鋁土礦用於製造氧化鋁，最終可製成鋁。

幾內亞的政府數據顯示，幾內亞去年生產8,800萬噸鋁土礦、出口8,240萬噸，多數運往中國。據估計，全球每年生產的鋁金屬有20%來自幾內亞鋁土礦，中國55%鋁土礦也都來自幾內亞。

中國55%鋁土礦也都來自幾內亞

而包括俄鋁（Rusal）在內的投資人，已投入大量資金開採幾內亞豐富的鐵礦砂和鋁土礦礦藏。

Liberum資本公司大宗商品策略主管普萊斯表示，幾內亞傳出軍事政變，可能造成市場炒作鋁價，但對氧化鋁的價格影響會更大，因為氧化鋁首當其衝，「這事件將為供應安全帶來新的風險」。

幾內亞軍事政變　中國外交部明確表態：反對奪權

事實上，儘管幾內亞特種部隊呼籲礦商繼續營運，也沒有跡象顯示當地礦產出口受政變影響，但市場仍擔心鋁土礦供應可能受擾。

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倫敦金屬交易所（LME）3個月鋁期貨6日盤中大漲1.8%至每噸2,775.5美元，為2011年5月來最高；中國鋁期貨一度漲3.4%，衝上2006年來最高，從幾內亞出口到中國的鋁土礦價格也漲到近18個月來新高。

幾內亞政局動盪推高鋁價  不利中國

幾內亞局勢也可能影響鋁以外的礦產供應。全球最大鐵礦砂生產商力拓集團（Rio Tinto），持續設法開採幾內亞境內號稱全球最大的未開發鐵礦砂礦場Simandu。南非黃金開採業者盎格里阿薩蒂（AngloGold Ashanti）擁有幾內亞境內的金礦場錫吉里（Siguiri）。

彭博資訊報道，幾內亞特種部隊指揮官、頓波雅上校（Mamady Doumbouya）5日在國家電視台宣布奪權，並呼籲軍隊支持他。他說，此舉主要是解決總統顧德（Alpha Conde）執政下對財政管理不善和貪腐這些問題。

頓波雅說，「看看道路和醫院的狀況，你就會意識到，現在正是我們覺醒的時刻。我們將啟動全國性磋商，以展開兼具包容與和平的政權轉移」。

幾內亞政府曾表示，總統衛隊在國家安全部隊的支持下擊退「叛亂分子」的襲擊，呼籲民眾保持冷靜。

顧德最早在2010年上台，當時因擁抱民主而深受民眾愛戴。顧德曾是教育家，隨著反對聲浪高漲，他開始擴大打壓反對聲浪。

中國外交部發言人汪文斌周一（6日）主持例行記者會時，有記者就幾內亞局勢提問。汪文斌表示：

我們密切關注幾內亞形勢發展，注意到非盟和西非國家經濟共同體有關表態，中方反對政變奪權，呼籲立即釋放總統，我們希望各方保持冷靜克制，從幾內亞國家和人民的根本利益出發，通過對話協商解決相關問題，維護其國內和平與穩定。

責任編輯：鄧國強

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