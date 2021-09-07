北約敦促中國 加入核軍控談判

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg），周一（6日）敦促中國加入國際努力，以限制核武器的擴散。

外電報道，斯托爾滕貝格在北約年度軍備控制會議上，提到未來的導彈限制談判必須包括更多國家，而不僅僅是俄羅斯。

▲ 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）。（資料圖片）

他指出，作為全球大國，中國在軍備控制方面負有全球責任，並認為北京將從相互限制數量、增加透明度和更多可預測性中受益。

他又警告，中國的核武庫正在迅速擴大，建造大量的導彈發射井，而一切都在沒有任何限制或約束下發生，並缺乏透明度。

京曾表示 要求中國參加三邊軍控談判不公平合理

中國去年10月表示，中國的核力量與美俄完全不在一個量級，要求中國參加三邊軍控談判不公平、不合理、不可行。中方不會同意，也絕不接受任何脅迫與訛詐。

中方並稱，不參加所謂「三邊軍控談判」，不意味中方迴避自身核裁軍責任、拒絕參與國際核裁軍努力。中國願在相互尊重的基礎上，與各國就戰略安全問題開展有意義的對話，將繼續參加聯合國、裁談會、五核國框架下的軍控討論進程。

中國國務委員兼外長王毅今年6月表示，核裁軍應當始終遵循公平合理、逐步削減、向下平衡原則。中方將繼續堅持並推動五核國締結「互不首先使用核武器條約」這一倡議。又反對個別國家發展和部署影響戰略穩定的地區和全球反導系統。

中國疑再建核導彈發射井？環時：美國觸發中國緊迫感

解放軍新建119核彈發射井？美智庫被批太不專業（多圖）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁