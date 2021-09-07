劣跡藝人是否能直播帶貨？專家：應嚴格限制但需細化標準

針對中宣部印發相關通知要求加大對違法失德藝人的懲處力度，禁止劣跡藝人轉移陣地複出，中國官媒《法治日報》今天引述多名專家稱，明星藝人是公眾人物，有很強的公共屬性，需要以德藝雙馨的標準進行約束，對違法失德藝人應當嚴格限制其重返舞台和各類網路平台。同時也應明確和細化標準，依法界定劣跡藝人，並根據其違法失德的程度明確「封殺」的時間和範圍，平衡和維護公共利益。

這篇以《劣跡藝人不讓演戲就能直播帶貨嗎》為題的報導指出，近期有吳亦凡、張哲瀚等多位藝人被列入劣跡藝人，被行業實行「封殺」；同時，之前一些違法失德藝人如範冰冰、黃海波等正通過各種途徑回歸大眾視野，有的通過網路平台直播帶貨，依然賺得盆滿缽滿。

專家：劣跡藝人必須嚴懲

報導引述中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍指出，明星藝人受到輿論高度關注，其言行對公眾有很大的影響力，甚至會引起年輕人效仿，因此對其要求不能等同于普通群眾，對其社會責任和道德層面應當有更高的要求。

北京市盈科律師事務所律師楊敏則說：「之所以成為劣跡藝人，是因為其觸犯道德底線乃至違法犯罪，如果讓劣跡藝人再次引流、流量變現，會導致一些低齡粉絲樹立錯誤的價值觀和消費理念，因此必須嚴懲劣跡藝人。」

中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭甯認為，明星作為公眾人物往往名利雙收，具有巨大社會影響力，因此更應謹言慎行，比普通群眾應該更加遵紀守法，有更高的道德標準，這是他們曝光於聚光燈下必須要付出的「代價」。

范冰冰直播帶貨賺千萬

報導說，兩年前被依法徵收超8億元（人民幣，下同）補繳稅款及罰款的范冰冰，當下經常出席一些時尚活動、登上時尚雜誌，其微博粉絲6400萬、小紅書粉絲1238萬、抖音粉絲669萬，還推出了自己的面膜品牌並在網上售賣。2019年10月在一場直播帶貨中與某網紅一起出鏡，幾分鐘就拿下超千萬元銷售額。

此外，曾因嫖娼被收容教育六個月的黃海波，目前正通過擁有169萬粉絲的抖音帳號發佈短視頻教授表演技巧，並帶有話題「黃海波表演研習社」。在他的抖音評論中，有網友呼籲「快回來拍戲」，稱「只是犯了點男人的小錯誤，還是期待你的作品」。

報導指出，無論範冰冰、黃海波，或柯震東、羅志祥，對於這些違法失德藝人「重出江湖」，網友們的爭論很大，一方堅持已經付出了代價、應當給予改過自新的機會；另一方則認為必須堅決抵制、一封到底。

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報導說，在互聯網快速發展的當下，藝人已不再完全借助于傳統影視平臺發展，更多是依靠網路平臺及網路流量。而對違法失德藝人的懲處，應不應該拓展、延伸至網路平臺？多名受訪專家持肯定態度。他們認為，讓劣跡藝人活躍在網路平臺上，容易讓公眾認為對劣跡藝人懲處不到位，藝人違法失德卻依舊過得瀟灑，這會給社會帶來一定的負面價值取向。

報導也提到，現在存在一些劣跡藝人家屬遭圍攻的現象，對此朱巍提醒說：「法律從來沒有‘家族連坐制度’，但若藝人家屬打著藝人的旗號幹違法的事情，藝人充當『白手套』佯裝不知情，就可能涉及共犯問題。」

據此前報導，中國國家廣電總局去年11月就曾下令禁止「違法失德藝人」通過直播複出後，《人民日報海外版》旗下微信公眾號「俠客島」點名范冰冰和柯震東等「劣跡藝人」，表示必須封殺他們通過直播復出。

責任編輯：李冰琪

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