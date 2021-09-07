▲ 湖北磷石膏庫滲漏 長江恐變「牛奶江」魚兒中毒死

在湖北省黃岡市距長江2.5公里處，一座相當於80個足球場大的磷石膏庫發生滲漏，水體受到污染，總磷濃度超標3474倍，一下雨長江附近湧出的都是「牛奶水」。

新華社報道，中央第三生態環境保護督察組在湖北考察發現，湖北省推進磷石膏資源化綜合利用不力，部分地市磷化工企業環境污染問題嚴重。

督察組指出，湖北省磷化工企業產生的固體廢棄物磷石膏年產生量位居全國首位，由於資源化綜合利用不夠，截至2020年底，磷石膏堆存量已達2.96億噸。全省磷石膏庫共37座，其中有18座距長江和漢江幹流不足5公里，最近的一座距長江僅50米。大量堆存的磷石膏，對長江水質安全構成較大風險隱患。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

督察組人員通過無人機航拍發現，在湖北省黃岡市武穴市梅府社區大泉洞泉眼附近，有一條奶白色水帶，與旁邊綠水涇渭分明。水體之所以呈奶白色，是由於湖北祥雲（集團）化工股份有限公司輪鏡塘磷石膏庫發生滲漏，造成污染。

磷石膏是工業廢棄物，含有未分解磷礦、游離磷酸、氟化物等雜質，大量堆放會帶來環境安全風險。督察組所發現的磷石膏庫佔地超800畝，約相當於80個足球場大，距離長江僅2.5公里。

日前，相關人員來到滲漏點，發現水邊植物上附著白色粉末狀物體，如蓋了一層霜。經監測，大泉洞水樣氨氮和總磷濃度分別超地表水Ⅲ類標準26.1倍和3474倍。

深圳高檔小區生活用水污染 居民喝糞水數月身體不適

【空氣污染】過年大放煙花炮仗 北京一度嚴重污染

受污染的大泉洞泉眼，此前是周邊群眾生活、生產用水來源。有村民表示，以前洗衣服、洗菜、灌溉都用這裏的水，現在不能再用；而且下大雨時，流出來的都是「牛奶水」。

此外，督察組人員還在在下遊東風港附近水域中發現，多條魚垂死掙紮，一些已肚皮上翻。對下遊500米處河水的采樣監測也發現，氨氮和總磷濃度分別超地表水Ⅲ類標準10.7倍和574倍，污染嚴重。

專家表示，總磷濃度超標會導致水體富營養化，致使魚類生存困難。此外，磷對人體也會造成危害，引發各種皮膚炎症以及嘔吐、腹瀉、頭痛甚至中毒等問題。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁