▲ 台「友邦」洪都拉斯總統候選人：獲勝即與北京建交

台灣「友邦」洪都拉斯預定11月28日舉行大選，在野自由與重建黨（Libre）候選人表示，如果當選總統，會馬上尋求與北京建交。洪都拉斯今年中就因為新冠疫苗供應問題，政府傳出要改為與北京建交的風聲。

路透社報道，自由與重建黨總統候選人克希瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）日前在首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）一家酒店舉行記者會，講述她的計劃。她稱，如果贏得大選，會要求對國家內部和外部債務執行國際審核，並尋求重整債務。

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61歲的卡斯特羅又稱，自己當選後會「立即展開與中國大陸的外交和商業關係」。

卡斯特羅丈夫塞拉亞（Manuel Zelaya），是自由與重建黨領袖和洪都拉斯前總統，2009年因為政變下台。

卡斯特羅2013年也曾代表自由與重建黨參選總統，但敗予洪都拉斯國民黨候選人、現任總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）。

事實上，洪都拉斯現屆政府亦有與北京建交的呼聲。今年5月，洪都拉斯總協調部長馬德羅（Carlos Alberto Madero；相當總理）表示，洪都拉斯雖然不想打破與台北的長期關係，但「疫苗比一切都要緊急」。「洪都拉斯人開始看到中國大陸正在幫助盟友，並問自己，為何我們的盟友沒有在幫助我們。」

洪都拉斯當局放風後，美國政府才表示，會優先向拉丁美洲提供新冠疫苗。

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責任編輯：連兆鋒