五國監管當局 審視華大產前基因檢測

路透報道，5個國家的衛生監管當局，正檢視華大一項產前基因測試。

此前路透報道，有超過12項科學研究顯示，華大與解放軍的一些醫院合作開發和改進這項產前測試；華大並利用孕婦基因數據，用於研究人口特徵，還與解放軍在其他研究領域合作。

涉事產前檢測，是華大基因以「NIFTY」品牌名稱生產與行銷，在至少52國家銷售，用來篩查唐氏綜合症和其他80多種遺傳病，全球已有840萬名婦女使用該項產品。

據路透周一（6日）報道，加拿大隱私權專員表示，事件提出了有關「高度敏感」信息的重要問題，加拿大監管機構正調查此事。歐洲方面，斯洛文尼亞和德國監管當局表示，基於歐盟數據保護規定，正在審視這個產前篩查測試。

德國、澳洲、愛沙尼亞和加拿大的監管機構，呼籲華大在使用女性基因數據方面要有透明度；即使數據被送到國外，華大在當地的供應商也要負責確保數據的私隱。歐洲數據保護監督機構稱，正在關注這一情況。

華大拒認與軍方合作研發

根據報道，華大拒絕接受任何有關與軍方合作研發「NIFTY」測試的說法，並表示與軍方醫院合作並不等同於跟軍方一起研發該測試產品。

華大表示，該公司與數以千計的醫療機構合作，而中國的其他產前測試供應商也與軍方醫院合作，世界上許多企業也與軍方合作。華大表示，公司非常看重數據私隱，遵守適用的法律和法規，「NIFTY」僅有5%受試者是海外婦女。

不過，報道指出，中國以外婦女簽署的同意書中，要求允許將她們的血樣和基因數據送出國，交給華大用於研究。在該項產前測試網站上的私隱政策指出，在中國可以因國家安全目的共享數據。但華大基因表示從未被要求這麼做。

中國外交部斥抹黑 駁路透社「華大基因收集孕婦數據」報道

中國外交部曾表示， 路透的調查結果反映了美國機構的「無端指責和抹黑」。

責任編輯：林佩怡

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