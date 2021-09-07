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環球時報：索羅斯是全球經濟恐怖分子

國情動向 15:44 2021/09/07

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環球時報：索羅斯是全球經濟恐怖分子

美國金融大鱷索羅斯（George Soros）近期屢次撰文，抨擊中國當前的經濟政策，矛頭直指經濟領域的監管措施。內地《環球時報》日前發文反擊，形容索羅斯是「全球經濟恐怖分子」，重提他介入中國政策的舊事，並列舉其「搞亂」世界的三大板斧。

環球時報在題為「這個『全球經濟恐怖分子』，正盯著中國」的文章，一開首便連環以「全球經濟恐怖分子」、「陰謀家」、「世界上最邪惡的人」、「撒旦的兒子」名字，形容索羅斯其人。

報道聚焦這位美國金融大鱷的理由，是索羅斯近來「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」。

據了解，索羅斯近期連續投書美媒《華爾街日報》、英媒《金融時報》等，批評中國政府高層對經濟領域的強力監管，更稱這些措施摧毀「下金蛋的鵝」。

文章列舉索羅斯近期看空中國的行為

文章又列舉索羅斯近期看空中國的各種行為，包括旗下基金公司清倉所有騰訊音樂、百度、唯品會等中概股股票，直指「他（索羅斯）這一番對中國的針對，就很有點惱羞成怒的味道」。

環球時報在文章中指，西方組織「人權觀察」屢次造謠針對中國，索羅斯便是該組織的幕後金主。

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文章說，當中例子包，「人權觀察」炮製涉疆不實報告，炒作所謂「強迫勞動」，甚至呼籲聯合國對中國進行相關調查。

環時又舉例，「人權觀察」在涉港話題上搞過類似的套路，以至於該組織負責人去年1月就被香港特區政府禁止入境。而在病毒溯源問題上，「人權觀察」則多次妄稱病毒「是中國實驗室洩漏的」......

環球時報又稱，在全球，索羅斯搞事情有三板斧。

第一，通過媒體大造聲勢。

美國的媒體監管機構媒體研究中心發現，索羅斯與美國30多家主要新聞機構有聯繫。另據報導，自2003年以來，索羅斯已經花了超過4800萬美元資助新聞學校和新聞行業組織。

選定目標國後，索羅斯就利用自己的媒體影響力在國際輿論中進行負面和虛假敘事，抹黑、詆毀該國。

第二，操縱貨幣擾亂市場。

這一點，在亞洲金融風暴的時候，我們已經見識過了。

第三，運用NGO暗中搞事。

最新一例是在緬甸。

緬甸軍方今年3月發現「開放社會基金會」向緬甸「開放社會基金會」注入「非法資金」，涉嫌資助示威者，因此扣押了緬甸「開放社會基金會」的財務經理。

文章最後說，6年前，索羅斯在《紐約書評》的文章裡寫道，「美國應該明白，如果用零和思維看待中國，美國到頭來可能得到更少，失去更多」。「用這段話來對比索羅斯今天的行為，可以看出他在反复無常這方面，走了多遠」。

責任編輯：鄧國強

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