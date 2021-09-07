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智庫：香港優勢得天獨厚 借前海融入內循環「快車道」

經濟脈搏 16:16 2021/09/07

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中央印發《前海方案》大幅擴大合作區面積，提多項金融措施，打造全面聯通港澳的服務業體制。內地智庫研究指，前海合作區在國內外受媒體、輿論高度關注，逾九成人持正面看法，大量港企、港青已瞄準前海機會，加上香港航運、商業的得天獨厚優勢，新前海將是香港未來融入國家發展的重要切入點。

該研究由絲路智谷研究院進行，利用人工智能分析9月份全球主流媒體、社交平台、討論區上與方案相關信息1.4萬條，並檢閱企業年報、政府公告等各類其他資料。另外，又分析了香港回歸至今涉港深合作及兩地產業的一些新聞信息、專家建議等，得出有關結論。

國際關注度高 本港輿論正面

研究報告指，關注方案的前10個國家地區，除了中國內地和香港外，分別是美國、日本、印度、法國、英國、新加坡、德國和馬來西亞等。輿論對其發展前景持樂觀、正面和中立態度的高達93%，相信方案將打造一個「新前海」，帶動深圳、大灣區乃至全中國進一步改革開放，並為香港發展提供更廣闊空間。

過去24年，最多香港政府官員、專家學者提及和建議的香港、深圳合作的的區域就是前海地區。合作區成立至今接近11年以來，受到香港民眾普遍歡迎，高達97%人認為合作區對香港帶來的影響是正面和中性。反映前海作為大灣區發展的重要樞紐，不僅是香港投入大灣區建設的重要抓手，更是深港合作的平台。

由此反映出，中央政府此次推出的有關方案，屬聚焦「港澳所需」、「灣區所向」與「前海所能」，完全想民眾所想，急民眾所急。

逾萬港企進駐 港青北上逐夢

前海合作區目前已注冊港企逾1.13萬間，而作為世界青年創新創業的國際化服務平台，前海訂工場已成為深港及國際年輕創業者的搖籃，該平台匯聚兩地科技、產業、創投等資源，已孵化創業團隊468個，來自港澳台及國際的團隊236國，佔比超過一半，顯示愈來愈多的香港青年選擇逐夢前海。

前海在2014年設立駐香港聯絡處，在香港進行推廣和宣傳工作是一大亮點，並突破地聘任港人為前海服務，並透過其與港府高層及政商各界保持緊密聯系，成功破解當時港府和許多人對前海的顧慮，探索更多新政策，同時利用Facebook , IG等宣傳渠道，在吸引企業及青年就業上取得一定成績。

香港獨有優勢 前海是切入點

過去港深「前店後廠」的合作模式，為深圳發展乃至國家改革開放作出巨大貢獻；而隨著中國未來要構建新發展格局，前海無疑將再次發揮先行先試的重大作用。香港在航運物流、法律、商業等專業服務業擁有優勢，符合大灣區及全國所需，專業服務業已成為前海深港合作的重要產業之一，2020年吸引港澳投資已佔前海各產業的比重達30.52%。前海擴大金融領域開發，亦有助於推動內地和香港的金融互聯互通，鞏固香港的國際金融中心地位。

作為國家金融業對外開放試驗示範視窗，前海率先在全國推動實現跨境人民幣貸款、跨境金融基礎設施等「六個跨境」，CEPA框架下金融業對港澳開放措施也在前海全面落地。如今前海進一步推動金融創新，擴大金融開放，無疑將為香港金融業深入內地發展、深化兩地的金融互聯互通創造更有利的條件。

研究報告指，前海是中共總書記主席習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的新時代國家改革開放戰略平台，只要香港把握好機遇，以其作為融入國家發展大局的重要切入點，把握日益龐大和對質量要求不斷提升的內地市場，善用國家發展的東風，將能加速走入國家經濟內循環發展的「快車道」。

王偉中主持《前海方案》研討會 稱依託香港、服務內地、面向世界

【大灣區】前海擴容建開放樞紐  提跨境證券投資業務

【大灣區】前海深港合作區擴容近8倍 定位開放門戶樞紐（附全文）

責任編輯：陳建錫

中國市場 就業 創業 人工智能 金融 人民幣 媒體 航運 國際金融中心 經濟內循環

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