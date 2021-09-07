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【中國樓市】杭州限購 「最貴法拍房」億元豪宅流拍

經濟脈搏 15:36 2021/09/07

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內地《第一財經》報道，杭州法拍房納入限購後，豪宅法拍已經降溫，近日一套市價過億元（人民幣，下同）、被稱為「杭州史上最貴法拍房」的豪宅，更已經流拍。

報道指出，該套名為「杭松居」的中式別墅園子，佔地5.5畝，室外種植了百種名貴花草樹木，還有大型錦鯉池；室內裝修極盡奢靡，僅純紅木就耗費了200噸，又有標準尺寸游泳池、酒窖、桑拿房、健身房及家庭影院等。

買入價6千萬 裝修7千萬

有杭州豪宅經紀人透露，業主買入這套房子花了6,000萬元，裝修花約7,000多萬元。

因業主涉民事案件未及時履行法律義務，被法院強制執行1.06億元標的，因此被放上阿里法拍的貨架。其市場價約1.65億，起拍價1.155億元，保證金為1000萬元，增價幅度為10萬元；由於它實際產證包括兩處不動產，拍下就要消耗兩張杭州房票。

今日（7日）上午該房產法拍結束，有5.47萬人次圍觀，但僅有1人報名，且無人出價，宣告流拍。

事實上，在杭州3月樓控新政後，當地法拍房市場下行。當地一名房地產市場人士表示，過去在杭州法拍房市場上豪宅項目一直挺火熱，直到今年3月法拍房調控新政出台。

據新政規定，參與限購範圍內住房司法拍賣的競買人，須符合杭州住房限購政策，即法拍房正式被納入限購範疇。而目前杭州的限購政策是，本地戶籍最多擁有兩套住房，惟上述「杭松居」就要要消耗兩張杭州房票。

上海杭州樓控加辣 住建部強調遏制投機炒房（第二版）

【中國樓市】杭州收緊置業條件 落戶未滿5年限購一套住房

責任編輯：林佩怡

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