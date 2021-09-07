歐美需求增疊加東南亞訂單回流 內地8月美元計出口金額創新高 

受歐美經濟復甦提振需求，以及深陷疫中的東南亞訂單回流影響，內地8月美元計出口逼近3,000億美元，創歷史最高紀錄，展現強勁韌性。但分析指出，這種高增速或不能持續。

內地8月出口金額 超乎預期

內地8月以美元計價出口額達2,943億美元，創歷史最高紀錄，按年增25.6%，預估為17.3%。年初市場原本預期隨著全球經濟逐漸恢復正常，以及去年同期高基數影響，中國出口增速下半年開始將逐漸放緩。此前中國官方製造業採購經理人指數（PMI）中新出口訂單分項指數連續五個月回落，8月降至46.7，創去年2月以來最低水平，且已在榮枯線下方的萎縮區域停留四個月，亦進一步強化對中國出口走軟的預期。

內地8月美元計出口年增25.6%勝預期

疫情反覆致實質性收縮 內地8月財新服務業PMI僅錄46.7

但今日海關總署公布的數字證明，中國外貿的高光時刻仍在延續。

據路透社報道，分析人士認為歐美經濟恢復提升需求，疊加東南亞疫情致密集型產品訂單回流，助力中國出口繼續保持高增長格局。

中國外貿具韌性 但後續出口增速或放緩

「出口數據體現了非常強的韌性，」中國銀行研究院研究員范若瀅稱，這一方面是美歐經濟恢復狀況相對比較好，需求比較旺盛；同時，東南亞疫情反覆，致使勞動密集型訂單回流到中國。

細分來看，機電產品和勞動密集型產品出口均增長。前八個月，中國出口機電產品7.98萬億元人民幣，按年增長23.8%，佔出口總值的58.8%；出口勞動密集型產品2.46萬億元，增長10%，佔18.2%。

從貿易國別來看，前八個月中國對東盟出口以人民幣計按年增長21.3%，對歐盟、美國出口分別增長21.9%和22.7%。 中國1-8月以美元計價對美國出口按年增長33.3%，進口增長48%；8月對美國貿易順差376.8億美元，前八個月累計順差2,379.9億美元。

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「出口高增長格局奠定...中國對全球供應能力還比較強，」交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉稱。不過他也指出，估計後續從按年角度看，出口會有所放緩，一方面是去年四季度基數高，另一方面，全球疫情對歐美復甦影響，主要是航運價格上漲和港口擁堵沒有明顯緩解，會影響出口新訂單，進口的還是會維持量減價升情況，國際大宗商品按月回落但按年還是高，近期需求還是減弱。

責任編輯：尹航

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