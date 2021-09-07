【前海合作區】深圳三招貫徹前海戰略 強調依託香港、服務內地、面向世界

▲ 深圳三招貫徹前海戰略 強調依託香港、服務內地、面向世界

深圳市委常委會召開會議，由市委書記王偉中主持，專題學習貫徹習近平總書記關於前海開發開放的重要論述，和中共中央、國務院《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，研究深圳市貫徹落實意見。

會議指出，全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放，是習近平總書記、黨中央從戰略和全局高度作出的重大決策部署，是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措，對推進粵港澳大灣區建設、支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區、增強香港同胞對祖國的向心力具有重要意義，也為新發展階段廣東、深圳改革發展提供了新的重大歷史機遇。

部署「三步走」戰略 擴展前海發展空間

會議強調，準確把握前海開發開放的戰略定位、原則要求、實施路徑，提出三大方向，奮力走好新的趕考之路。

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一、要深刻把握前海在全國、全省改革開放大局中的地位和作用，全面推進前海新時代改革開放再出發。以實施方案為契機，抓住「擴區」和「改革開放」兩個重點，更好統籌發展和安全，着力強化全球資源配置能力、創新策源能力、協同發展帶動能力，努力打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門戶樞紐，不斷構建國際合作和競爭新優勢。

二、要始終牢記前海「依託香港、服務內地、面向世界」的初心使命，在「一國兩制」框架下先行先試，紮實做好深港澳合作這篇大文章。全力推進與港澳規則銜接、機制對接，豐富協同協調發展模式，吸引更多港澳居民、青年來深圳、前海學習、工作、居留、生活、創業、就業，更好支持港澳融入國家發展大局、保持長期繁榮穩定。

三、要緊緊抓住制度創新這個核心，努力形成更多可複製可推廣可操作的制度創新成果。堅持大膽試、大膽闖、自主改，敢於做「第一個吃螃蟹的人」，把握現代服務業創新發展這個切入點、科技發展體制機制改革創新這個關鍵點、強化法治保障這個重要支撐點，在推進現代服務業創新發展、加快科技發展體制機制改革創新、創新合作區治理模式、打造市場化法治化國際化營商環境等方面率先探索實踐、總結提煉，努力向全國全省複製推廣更多制度創新成果。

中央繼9月5日重磅發佈《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》後，僅一天時間就發佈《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。

央視評：粵港澳大灣區建設駛入快車道

央視評論稱，橫琴、前海兩個合作區，分列大灣區一西一東兩個極點，一個致力推動澳門產業多元化，一個全面推動深港現代服務業發展，它們的提速發展，勢必帶動大灣區建設駛入快車道。

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》 聚焦琴澳一體化

《橫琴方案》這些方面超預期 專家：大灣區融合將進快車道

評論指出，兩個方案均「以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的」，注重在多個領域與港澳生活、標準的全面銜接。另提出多項賦權力度大的創新舉措，極具開創性。相關機制、舉措的確立，令人們對於兩個合作區、兩個特別行政區的未來發展願景充滿美好期待和豐富的想象空間。而且兩個方案均出明確的時間表和路線圖，意味著美好藍圖業已繪就，關鍵在於付諸行動。

此外，人民日報評論稱，兩個方案的發佈，對於推動粵港澳大灣區建設取得新的更大進展，支持和推動香港、澳門更好融入國家發展大局具有重大意義。

人民日報評：對粵港澳發展起引領示範作用

其中《前海方案》明確進一步擴展前海合作區發展空間，將前海合作區總面積由14.92平方公裡擴展至120.56平方公裡，打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門戶樞紐，不斷構建國際合作和競爭新優勢，對粵港澳大灣區發展的引擎作用必將日益彰顯。

評論也指出，前海深港現代服務業合作區建設，要抓住「擴區」和「改革開放」兩個重點，以制度創新為核心，在「一國兩制」框架下先行先試，推進與港澳規則銜接、機制對接，豐富協同協調發展模式，用好有關支持政策，促進深港開展深度合作。要加強組織實施，落實主體責任，充分發揮珠海橫琴、深圳前海等重大平台作用，為粵港澳發展提供新動能，為內地與港澳更緊密合作提供示範。

責任編輯：易燕丹

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