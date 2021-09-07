中國銀保監：房地產融資 呈現5個持續下降

中國銀保監表示，始終堅持「房住不炒」定位，圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，持續完善房地產金融監管機制，防範房地產貸款過度集中。截至7月末，房地產融資呈現「五個持續下降」，包括房地產貸款增速等。

同時，當局督促銀行機構在貸款首付比例、利率等方面，對剛需群體實行差異化支持。截至7月末，個人按揭貸款首套房佔比達到92%，住房租賃市場貸款按年增長29%。

中國銀保監在官網發布「答記者問」，涉及房地產金融監管、網絡平台企業金融業務整改等。當中提到，房地產金融監管「三線四檔」和集中度管理實施以來，房企降槓桿成效逐步顯現，房地產長效機制進一步落實。

銀保監會表示，截至7月末，房地產融資有五個持續下降：

一、房地產貸款增速創8年新低，銀行業房地產貸款按年增長8.7%，低於各項貸款增速3個百分點 二、房地產貸款集中度連續10個月下降，房地產貸款佔各項貸款的比重按年下降0.95% 三、房地產信託規模自2019年6月以來持續下降，房地產信託餘額按年下降約15% 四、理財產品投向房地產非標資產規模，近1年來持續下降，相關理財產品餘額按年下降42% 五、銀行通過特定目的載體投向房地產領域規模，連續18個月持續下降，相關業務規模按年下降27%

當局列舉五大監管政策，包括：管好房地產信貸閘門、遏制「經營貸」違規流入房地產領域、嚴懲違法違規、落實差別化房地產信貸政策、金融支持住房租賃市場。

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責任編輯：林佩怡

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