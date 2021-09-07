【雙減政策】教育部：今年年底前完成校外培訓統一轉為非營利

國務院7月公佈「雙減政策」，提出規範校外培訓。教育部網站周二（7日）消息，近日，為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（以下簡稱「雙減」文件），教育部會同民政部、市場監管總局印發通知，就將面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構統一登記為非營利性機構工作進行部署。

通知明確，對於現有面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，按照線下非營利性學科類培訓機構、線下營利性學科類培訓機構、線上學科類培訓機構以及終止培訓機構等不同情況，採取相應辦法予以辦理。2021年底前完成面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構統一登記為非營利性機構的行政審批及法人登記工作，培訓機構在完成非營利性機構登記前，應暫停招生及收費行為。

通知要求，各地要建立聯合工作組，明確時間表、路線圖，制定專項工作方案和工作流程，統籌協調推進面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構登記工作。要建立問責機制，對責任不落實、措施不到位的相關單位及責任人嚴肅問責，確保工作按期完成。

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國務院7月推出教育「雙減政策」的通知，即要減輕學生功課及補習的讀書壓力，除了要求減少中小學生的功課量，亦要規範俗稱補習中心的校外培訓機構，要求各地政府不再審批新的學術校外培訓機構，現有機構全部登記為非牟利機構，收費由政府訂立；不能佔用國家法定節假日，休息日及寒暑假來組織學科類培訓；同時禁止在學校、媒體和網上平台刊登廣告等。措施以北京、上海和廣州等9個城市為全國試點。

責任編輯：李冰琪