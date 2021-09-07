  • 30°C
香港時間 : 2021907日 (二) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地防疫】中疾控：中秋國慶假期 不提倡聚集聚會

國情動向 17:52 2021/09/07

分享：

中秋、國慶假期將至，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶今日（7日）提醒，公眾出行期間仍需保持防疫，同時不提倡聚集和聚會。

王華慶今日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，全球新冠疫情流行的嚴峻形勢下，中國外防輸入的壓力依然很大。他指出，在出行之前，要了解目的地的防疫等級，不能前往中高風險地區，如果所在地是中高風險地區，也不能出行。

他又提醒，公眾出行期間，應做好個人防護，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、不紮堆、不聚集。

內地近期回到本土零新增的狀態，外界關注中秋3天小長假、國慶7天長假期，各地能否恢復正常旅遊活動，刺激消費。

環時：應考慮鼓勵全面恢復旅遊業

《環球時報》昨日社評表示，上輪源起南京的疫情，嚴重抑制暑期旅遊經濟，提出一方面要認真汲取上輪多地失守的具體教訓，另一方面應當考慮採取鼓勵全面恢復旅遊業和相關行業的積極政策，充分釋放中國動態清零機制對經濟社會活動的動力和保護效應。

文章指出，像十一這樣的黃金周，若無突發重大疫情，不宜為了防止可能的不測，而實施跨地區人員流動限制，而應鼓勵一邊採取科學防範措施，如戴口罩、注意衛生等，一邊正常開展各種假日活動。即使出了疫情，不能躲、而要對付它，進一步積累全國性假期中應對疫情的經驗。故此，國慶長假應當成為完善動態清零體系的一場新戰鬥。

疫情受控和假期臨近 9月消費料有反彈 服務業得到提振

國家衛健委：內地新冠疫苗完成全程接種人數超9.6億人

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

疫情受控和假期臨近 9月消費料有反彈 服務業得到提振
2021/09/03
疫情受控和假期臨近 9月消費料有反彈 服務業得到提振
國家衛健委：內地新冠疫苗完成全程接種人數超9.6億人
今日
國家衛健委：內地新冠疫苗完成全程接種人數超9.6億人

你可能感興趣

疫情受控和假期臨近 9月消費料有反彈 服務業得到提振
13:49 2021/09/03
疫情受控和假期臨近 9月消費料有反彈 服務業得到提振
國家衛健委：內地新冠疫苗完成全程接種人數超9.6億人
今日 15:59
國家衛健委：內地新冠疫苗完成全程接種人數超9.6億人
中國疾病預防控制中心 口罩 疫情 經濟 國慶 環球時報 中國

下一篇文章

王毅月中出訪這四國 反制美國印太戰略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大灣區】前海深港合作區擴容近8倍 定位開放門戶樞紐（附全文）
【大灣區】前海深港合作區擴容近8倍 定位開放門戶樞紐（附全文）
環球時報：索羅斯是全球經濟恐怖分子
環球時報：索羅斯是全球經濟恐怖分子
【大灣區】前海擴容建開放樞紐 提跨境證券投資業務
【大灣區】前海擴容建開放樞紐 提跨境證券投資業務
中美火星車都快要失聯！不是外星人是太陽在「搞鬼」
中美火星車都快要失聯！不是外星人是太陽在「搞鬼」
台「友邦」洪都拉斯總統候選人：獲勝即與北京建交
台「友邦」洪都拉斯總統候選人：獲勝即與北京建交
幾內亞政變致鋁價突升 揭中國反對奪權的邏輯
幾內亞政變致鋁價突升 揭中國反對奪權的邏輯