【內地防疫】中疾控：中秋國慶假期 不提倡聚集聚會

中秋、國慶假期將至，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶今日（7日）提醒，公眾出行期間仍需保持防疫，同時不提倡聚集和聚會。

王華慶今日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，全球新冠疫情流行的嚴峻形勢下，中國外防輸入的壓力依然很大。他指出，在出行之前，要了解目的地的防疫等級，不能前往中高風險地區，如果所在地是中高風險地區，也不能出行。

他又提醒，公眾出行期間，應做好個人防護，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、不紮堆、不聚集。

內地近期回到本土零新增的狀態，外界關注中秋3天小長假、國慶7天長假期，各地能否恢復正常旅遊活動，刺激消費。

環時：應考慮鼓勵全面恢復旅遊業

《環球時報》昨日社評表示，上輪源起南京的疫情，嚴重抑制暑期旅遊經濟，提出一方面要認真汲取上輪多地失守的具體教訓，另一方面應當考慮採取鼓勵全面恢復旅遊業和相關行業的積極政策，充分釋放中國動態清零機制對經濟社會活動的動力和保護效應。

文章指出，像十一這樣的黃金周，若無突發重大疫情，不宜為了防止可能的不測，而實施跨地區人員流動限制，而應鼓勵一邊採取科學防範措施，如戴口罩、注意衛生等，一邊正常開展各種假日活動。即使出了疫情，不能躲、而要對付它，進一步積累全國性假期中應對疫情的經驗。故此，國慶長假應當成為完善動態清零體系的一場新戰鬥。

疫情受控和假期臨近 9月消費料有反彈 服務業得到提振

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責任編輯：林佩怡

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