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宣傳益生菌可防治新冠病毒 上海益力多被罰45萬元

社會熱點 18:35 2021/09/07

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益生菌產業規模不斷擴大，產品細分市場競爭激烈，品牌各出奇謀吸引消費者。近日，乳酸菌（益生菌的一種）飲品品牌「益力多」（Yakult）在中國生產經營的上海益力多乳品有限公司，則因為宣傳「益生菌在新冠病毒防治中有重要作用」等內容，被指誤導消費者，遭上海市浦東新區市場監督管理局罰款45萬元（人民幣，下同）。

據「信用中國」網站消息，上海益力多乳品有限公司違反《中華人民共和國反不正當競爭法》第二十條第一款。

上海市浦東新區市場監督管理局指出，該公司在在疫情防控尚未結束之前，宣傳「益生菌在新冠病毒防治中有重要作用」，並引用《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》作為依據，極易增加消費者對益樂多乳酸菌產品的關注度和信任度，誤以為益生菌對新冠病毒有防治作用。

至於該公司宣傳「腸道內的有益菌會隨人體正常排泄而流失，所以需要每天補充活性益生菌，保持腸內菌群平衡」，則會使人誤以為不每天服用益生菌會對身體造成不利影響。

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此外，該公司宣傳「養樂多100毫升的小小一瓶，足足含有100億個以上的幹酪乳桿菌代田株，每天一瓶可滿足成年人一天所需的益生菌」，會使人誤以為每天喝一瓶益力多乳酸菌，就會滿足人體所需益生菌，而忽略對除乾酪乳桿菌以外其他品種益生菌的補充。

行政處罰決定書指，涉事公司的宣傳行為有利於提高益力多乳酸菌的銷量，獲取競爭優勢，排除或者妨礙其他品種益生菌飲品的競爭。因此，對其作出45萬元的處罰。

據公開資料顯示，上海益力多乳品有限公司成立於2004年8月。該公司由養樂多（中國）投資有限公司全資持股，主要從事生產各種乳制品、活菌型乳酸菌乳飲品以及各種產品所需的膠樽等業務。

今年8月13日，該公司亦曾被上海市浦東新區市場監督管理局，以「在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利」，處罰3000元，並給予警告。

責任編輯：易燕丹

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