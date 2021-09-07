  • 30°C
香港時間 : 2021907日 (二) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國小i機器人稱Siri侵權 要求蘋果停售iPhone

經濟脈搏 19:06 2021/09/07

分享：

中國小i機器人稱Siri侵權 要求蘋果停售iPhone

「小i機器人」－－上海智臻智能網絡科技股份有限公司，本月3日向上海市高級人民法院提出行為保全申請（禁令），要求蘋果（Apple）公司立即停止涉及Siri的專利侵權，包括停售iPhone。

上海智臻智能網絡科技公司由於曾開發出智能客服機械人「小i機器人」，因此坊間普遍把該公司稱「小i機器人」。

小i機器人稱，小i機器人是中國發明專利ZL200410053749.9（一種聊天機器人系統）的權利人，該專利於2004年申請，2009年獲得授權。

小i機器人發明人機交互智能系統

該專利是中國人機交互智能機器人的基礎專利之一，擁有完全自主知識產權，能夠命令機器人查詢、做遊戲，也能與機器人以自然語言進行聊天對話，在中國多個垂直行業人工智能領域位居領先地位，終端客戶逾8億人。

任正非誇iPhone是地球最強5G手機  其實曲綫讚華為

中國製電子產品銷量增 配件縮水的iPhone 12應記一功？

小i機器人指，該公司的專利申請比Apple公司Siri領先7年，2011年，蘋果公司在其發布的iPhone4S手機上首次推出Siri，其後又在全線產品中陸續搭載，Siri成為Apple產品人工智能交互的主要入口。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

經二次司法鑒定，Siri落入小i機器人專利權利要求的保護範圍。

小i機器人去年8月已興訟

去年8月，小i機器人向上海市高級人民法院提起訴訟，正式要求蘋果公司停止專利侵權，並賠償100億人民幣。

上海市高級人民法院已於日前接受小i提出的禁令申請，案件持續審理中。2020年6月28日，最高人民法院下達（2017）最高法行再34號行政判決書，終審判決蘋果電腦貿易（上海）有限公司敗訴，確認小i機器人ZL200410053749.9專利權的有效性。

華為「鴻蒙」商標申請 被北京知識產權法院駁回

【科技戰】習近平：維護知識產權領域國家安全

外交部列美「10大謊言」 反駁間諜、竊取美新冠疫苗知識產權指控

中國制定2035年知識產權強國戰略綱要 初稿基本形成

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

鄭州暴雨恐衝擊iPhone生產 廠工稱曾水淹大腿 富士康回應
2021/07/22
鄭州暴雨恐衝擊iPhone生產 廠工稱曾水淹大腿 富士康回應
【618購物節】京東618購物狂歡 iPhone成交1秒破億
2021/06/18
【618購物節】京東618購物狂歡 iPhone成交1秒破億
【印度疫情】殃及台資iPhone供應鏈 鴻海印度廠員工中招
2021/05/10
【印度疫情】殃及台資iPhone供應鏈 鴻海印度廠員工中招
任正非誇iPhone是地球最強5G手機 其實曲綫讚華為
2021/02/17
任正非誇iPhone是地球最強5G手機 其實曲綫讚華為
上海iPhone代工廠爆勞資糾紛 銷量差用這招變相裁員？（有片）
2020/12/22
上海iPhone代工廠爆勞資糾紛 銷量差用這招變相裁員？（有片）

你可能感興趣

鄭州暴雨恐衝擊iPhone生產 廠工稱曾水淹大腿 富士康回應
16:57 2021/07/22
鄭州暴雨恐衝擊iPhone生產 廠工稱曾水淹大腿 富士康回應
【618購物節】京東618購物狂歡 iPhone成交1秒破億
15:32 2021/06/18
【618購物節】京東618購物狂歡 iPhone成交1秒破億
【印度疫情】殃及台資iPhone供應鏈 鴻海印度廠員工中招
16:17 2021/05/10
【印度疫情】殃及台資iPhone供應鏈 鴻海印度廠員工中招
通訊科技 科技產品 科技戰 科技行業 人工智能 知識產權 產品 Apple 專利 機械人

下一篇文章

人行官員：今後數月流動性 不會出現大缺口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地8月美元計出口年增25.6%勝預期
內地8月美元計出口年增25.6%勝預期
深圳放寬低保救濟金門檻 合資格港人也可申請
深圳放寬低保救濟金門檻 合資格港人也可申請
【前海合作區】深圳三招貫徹前海戰略 強調依託香港、服務內地、面向世界
【前海合作區】深圳三招貫徹前海戰略 強調依託香港、服務內地、面向世界
《橫琴方案》這些方面超預期 專家：大灣區融合將進快車道
《橫琴方案》這些方面超預期 專家：大灣區融合將進快車道
内地無糖飲料進入爆發期 原材料生意也被帶火
内地無糖飲料進入爆發期 原材料生意也被帶火
【樓市調控】廣州推二手樓參考價 部分小區低市價一半（更新版）
【樓市調控】廣州推二手樓參考價 部分小區低市價一半（更新版）