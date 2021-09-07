人行官員：今後數月流動性 不會出現大缺口

中國人民銀行周二（7日）表示，新增的3000億元支小再貸款額度，於年內發放。而7月降准後，金融機構的流動性需求亦得到滿足；今後數月流動性供求將保持基本平衡，不會出現大的缺口和大的波動。

上周舉行的國務院常務會議表示，加大對中小微企業支持力度，今年再新增3000億元支小再貸款額度，支持地方法人銀行向小微企業和個體工商戶發放貸款。

人行副行長潘功勝今日在國新辦記者會上稱，新增3000億元支小再貸款額度，在今年剩餘4個月，即9至12月內發放。人行提供商業銀行的再貸款利率是2.25%，商業銀行拿到貸款，發放對象主要是小微企業，平均利率5.5%左右。同時，採取「先貸後借」式，保障資金使用精準性和直達性。

7月降準釋放萬億 為經濟不確定預作鋪墊

這次新增3000億元支小再貸款額度，被認為令年內再度降準的必要性降低。

對於有記者問到，年內基礎貨幣缺口仍然較大，人行會採取什麼貨幣政策工具填補流動性缺口，人行貨幣政策司司長孫國峰（上圖圓圈示）明言，「我想可能並不存在很大的基礎貨幣缺口」。

中國增3000億元再貸款額度撐小微企業 短期降準機會減

官媒中證報：機構料第四季度再降準

他指出，7月初前瞻性降準釋放長期資金1萬億元，保持流動性合理充裕，為應對下半年經濟運行不確定性和發達經濟體貨幣政策調整，預作鋪墊。

而 7月降準後，金融機構運用降準釋放的長期資金，歸還了一部分中期借貸便利（MLF），金融機構的流動性需求得到了充分滿足。今後幾個月流動性供求將保持基本平衡，不會出現大的缺口和大的波動。

至於財政收支、政府債券發行繳款等因素，對流動性的階段性擾動，人行有充足工具平滑，完全可以保持流動性合理充裕。目前的條件下，可能不需要原來那麼多的流動性，就可以保持貨幣市場利率平穩運行。

再降準機會減 再貸款再貼現定向支持

另外，全球經濟體貨幣政策可能發生轉向，潘功勝表示，中國的貨幣政策仍然處於常態化貨幣政策區間，不搞「大水漫灌」。中國貨幣政策的空間是比較大的，這是2000年初以來，中國的貨幣政策和美聯儲及其他主要經濟體貨幣政策的主要差距。

他稱，人行將實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。同時，搞好跨周期政策設計，統籌考慮今年和明年貨幣政策的銜接。在貨幣政策考慮上以我為主，增強貨幣政策的自主性。

在結構性貨幣政策方面，將加大對重點領域和薄弱環節的政策支持。比如說再貸款再貼現等工具的定向支持作用，兩項直達實體經濟的貨幣政策工具進一步使用，用好新增3000億元支小再貸款額度。同時，人行將設立碳減排支持工具，引導金融精準加大對中小微企業、綠色發展、科技創新等重點領域和薄弱環節的支持。

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責任編輯：林佩怡

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