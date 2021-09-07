官媒指部分藝人成立工作室為逃稅 註銷不影響追責

內地大力整頓娛樂圈之際，近期一些明星或藝人的工作室被曝出已陸續註銷。中央廣電總台中國之聲今日（7日）報道指，成立工作室成為部分演藝人士逃稅方式，而有律師認為，如果相關人員曾經刻意偷漏稅，即使註銷工作室，也終將接受嚴懲。

據天眼查數據顯示，截至8月底，今年已註銷660多家藝人經紀相關企業。

背後巨大經濟利益

報道指出，針對片酬違規、「陰陽合同」、偷逃稅行為，從范冰冰逃稅事件後，到近日鄭爽偷逃稅案件，無不透露相關部門嚴肅懲戒偷逃稅行為的決心。

據了解，內地演出行業人員的收入主要來自4種渠道，包括與公司簽訂勞動合同，每月取得固定薪金或獲得公司的股權激勵；參與廣告拍攝等工作取得的勞務費；通過投資房地產等產業取得的投資理財收入；成立獨立的工作室收入。

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報道引述前瞻產業研究院預測，到2025年中國演藝產業的市場規模，將達到679.43億元。巨大的經濟利益背後，演藝人員偷漏稅現象時有發生。據業內人士介紹，成立獨立的工作室，精選註冊地等成為部分人員逃避稅收的主要方式。

如刻意偷漏稅 將受嚴懲

那麼，工作室註銷後，是否影響日後追責？北京岳成律師事務所高級合夥人岳屾山表示，如相關人員曾確實有主觀刻意偷漏稅的行為，即使註銷工作室，也終將接受嚴懲。

他指出，如果是納稅人和扣繳義務人自己計算錯誤等失誤，即主觀沒有偷稅抗稅騙稅意圖時，沒有繳或少繳稅款，稅務機關3年內可追繳稅款，還可要求交滯納金。有特殊情況，追徵期可以延長到5年。

如果主觀上想少繳稅或不繳稅，又實施了相應手段，即不受期限限制，而且還得交滯納金。

中國演出行業協會秘書長潘燕表示，設立工作室不再是可以逃避責任的窪地，而增強法律意識、合法合規經營，是從業人員及相關經紀機構應有的共識。潘燕並指，將進一步完善經紀機構的自律規範。

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責任編輯：林佩怡

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