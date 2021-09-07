俄檔案解密：蘇聯促引渡日軍731罪魁  美卻迴避（多圖）

▲ 俄檔案解密：蘇聯促引渡日軍731罪魁 美卻迴避

俄羅斯近期解密檔案，揭露二戰時期日本731部隊研製細菌武器的許多細節，包括731部隊負責人石井四郎戰後在美國因素下，逃脫懲治。中國駐哈薩克斯坦大使館微信公號發文，敦促日本就此回應。

根據中國駐哈薩克斯坦大使館微信公號，中國駐哈薩克斯坦大使張霄在9月6日發臉書（facebook）、推特（Twitter）等，介紹日前俄羅斯解密侵華日軍暴行有關檔案。

張霄表示，在中國人民抗日戰爭勝利紀念日前夕，俄聯邦安全局解密了日本關東軍研製細菌武器及與美國勾連的材料。檔案顯示，侵華期間，關東軍731部隊在中國、蘇聯、朝鮮等國平民身上進行活體人體試驗，對其註射鼠疫、炭疽、霍亂、傷寒等細菌，大多數感染者死於可怕的痛苦。

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檔案披露，為找出感染傳播方式，日軍甚至對活著的「實驗對象」的器官進行解剖切除。

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檔案顯示，有數千人死於731部隊的殘忍試驗。然而，在1945年8月日本宣布無條件投降後，美國為獲取上述試驗數據，幫助了731部隊負責人石井四郎逃脫懲治。

蘇聯曾多次要求美方將其引渡受審，然而，華盛頓以各種藉口拒絕。在美國因素下，石井四郎此後在日、美等地繼續工作，於1959年死去。

731負責人石井四郎在美因素下 逃脫責任

檔案還記載了關東軍在1945年投降前夕以斬首方式處決蘇聯公民的情況：當年8月29日，在海拉爾市特別監獄內發現一個亂葬坑，裡面埋有43具被日軍斬首的男性平民屍體。

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張霄表示，雖知日軍罪行罄竹難書，但仍對俄解密的日軍暴行的殘忍細節感到震驚。76年過去了，日方不僅對其罪行拒不懺悔，而且還執意美化軍國主義、歪曲歷史現實。

他又指，「日本一些人至今仍在『沉湎』於其對包括台灣在內的中國進行殖民統治的『舊時夢幻』。日方有什麼資格追隨美國，無憑無據指責中國侵犯少數民族人權？日本必須在鄰國人民面前回應這些新解密的事實」。

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責任編輯：鄧國強

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