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深圳華強北賽格大廈明重開 已拆除桅杆消除振動風險

社會熱點 22:27 2021/09/07

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深圳華強北賽格廣場大廈早前出現晃動，當局其後公布調查結果，認為主要原因是桅杆風致渦激共振，但不影響大廈主體結構安全。據深圳發布微信公眾號消息，賽格廣場大廈桅杆順利拆除，明日（8日）大廈將全部恢復運營使用。

賽格廣場大廈桅杆拆除工程現場指揮部指出，經過一個多月施工，賽格廣場大廈桅杆順利拆除，已按科學程序認定大廈結構安全，有感振動風險已消除。自8日起，賽格廣場大廈裙樓（副樓）及塔樓將全部恢復運營使用。

深圳賽格廣場大廈5月18日出現不明震動，一度引發數人慌忙撤離。專家組其後通過技術調查、環境和設備運行調查與測試，排除了地鐵運行、周邊工程施工或爆破、空調機組運行等影響因素。

通過對風致振動與結構累積損傷的重點分析，專家組認為，桅杆風致渦激共振和大廈及桅杆動力特性改變的耦合，造成了賽格廣場大廈的有感振動。

賽格廣場大廈於1999年落成，總高度355.8米，總建築樓層79層，包括地上75層，地下4層。晃動事件引發國內對摩天大樓的安全疑慮。國家發展改革委員會早前發布通知，禁止全國高逾500米的摩天大樓興建，地方政府也須嚴格限制高逾250米大樓的興建。

深圳賽格大廈因刮風共振晃動？專家猜是虎門「波浪橋」翻版（有片，多圖）

深圳賽格大廈振動原因查明：桅杆風致渦激共振  專家說結構安全

深圳賽格並不孤單 中美俄晃動建築大盤點（多圖，有片）

責任編輯：蒯宇澄

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