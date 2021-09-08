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中國會否與塔利班達協議？拜登這樣斷言

國情動向 10:05 2021/09/08

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美國總統拜登周二表示，在塔利班奪取阿富汗政權後，他確信中國會設法與塔利班達成協議。稍早前，中國外交部曾表示，中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終支持阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府。

據路透社報道，當拜登被問及是否擔心中國會資助阿富汗塔利班時，他說，中國與塔利班之間存在問題。所以他們將試圖與塔利班達成一些安排，他很肯定。相信巴基斯坦、俄羅斯及伊朗，亦一樣會這樣做。

拜登說，China has a real problem with the Taliban. So they're going to try to work out some arrangement with the Taliban, I'm sure.

報道又指，美國及七國集團盟友在應對塔利班反應一致，並禁止塔利班獲得阿富汗政府儲備。但專家表示，如果中國、俄羅斯或其他國家向塔利班提供資金，有關的經濟影響將會消失。

在北京，外交部發言人汪文斌6日表示，中方在阿富汗問題上的立場是一貫和明確的。中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路。中方也始終支持阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同各國特別是周邊國家友好相處。

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責任編輯：尹航

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