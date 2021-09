中國會否與塔利班達協議？拜登這樣斷言

美國總統拜登周二表示,在塔利班奪取阿富汗政權後,他確信中國會設法與塔利班達成協議。稍早前,中國外交部曾表示,中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整,始終支持阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府。

據路透社報道,當拜登被問及是否擔心中國會資助阿富汗塔利班時,他說,中國與塔利班之間存在問題。所以他們將試圖與塔利班達成一些安排,他很肯定。相信巴基斯坦、俄羅斯及伊朗,亦一樣會這樣做。

拜登說,China has a real problem with the Taliban. So they're going to try to work out some arrangement with the Taliban, I'm sure.