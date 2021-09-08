中國會否與塔利班達協議？拜登這樣斷言（第二版）

美國總統拜登周二表示，在塔利班奪取阿富汗政權後，他確信中國會設法與塔利班達成協議。而中國外交部回應阿富汗組建臨時政府時，沒有正面觸及會否與塔利班政權談判協議，只重申中方此前立場，即希望阿富汗能構建廣泛包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同各國特別是周邊國家友好相處。

（新增二及三段中國外交部回應）

中國外交部發言人汪文斌周三（8日）在例行記者會答問表示，中方重視阿富汗塔利班方面宣布成立臨時政府和一些重要人士的安排，這結束了阿富汗長達三周多的「無政府狀態」，是恢復國內秩序和戰後重建的必要一步。

京重申 希望阿富汗打擊恐怖勢力

他強調，中方在阿富汗問題上的立場是一貫很明確的，「我們尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不干涉阿富汗內政，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路，希望阿富汗能構建廣泛包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同各國特別是周邊國家友好相處」。

路透社報道，當拜登被問及是否擔心中國會資助阿富汗塔利班時，他說，中國與塔利班之間存在問題。所以他們將試圖與塔利班達成一些安排，他很肯定。相信巴基斯坦、俄羅斯及伊朗，亦一樣會這樣做。

拜登說，China has a real problem with the Taliban. So they're going to try to work out some arrangement with the Taliban, I'm sure.

報道又指，美國及七國集團盟友在應對塔利班反應一致，並禁止塔利班獲得阿富汗政府儲備。但專家表示，如果中國、俄羅斯或其他國家向塔利班提供資金，有關的經濟影響將會消失。

汪文斌也曾於周一（6日）表示，中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路。

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責任編輯：尹航

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