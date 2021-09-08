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中國樓市被指「慘烈」  房企平均一天倒一間

經濟脈搏 10:59 2021/09/08

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中國樓市被指「慘烈」  房企平均一天倒一間

內地媒體報道，國內今年以來已有274家房地產公司發布破產文書，平均一天一家。融創中國董事局主席孫宏斌日前以「慘烈」形容下半年房市，甚至稱「除了我們以外都有可能暴雷」。

時代周報報道，據不完全統計，今年以來至9月5日，共有274家房地產公司發布破產文書，平均每天就約有一家破產，小微地產公司加速退出市場，但破產者也不乏知名公司。

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中國官方近年喊出「房子是用來住的，不是用來炒的」，尤其去年下半年以來，監管單位提出「三道紅線」的標準限制房地產公司利用高槓桿經營，並嚴控房貸額度，多種手段下，樓市今年急降溫。

即使是上市地產公司也出現危機。報道舉例，今年2月，華夏幸福公告稱，受宏觀經濟環境、行業環境和疫情影響，公司流動性出現階段性緊張，導致部分債務未能如期償還。

今年以來至9月5日  274間房企發破產文書

截至9月4日，華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計878.99億元（人民幣，下同）。

陽光100中國也在8月公告稱，公司2億美元可轉換債券可能構成違約。截至9月3日，藍光發展累計到期未能償還的債務本息金額合計186.64億元。

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據報道，信用違約風險逐漸從邊緣小型地產公司蔓延至全國排名前50的大型地產公司。華夏幸福、藍光發展都曾是位列行業裡前30名的企業。

廣發固收首席分析師劉鬱表示，去年「三道紅線」監管推出後，民營房地產公司融資端顯著收緊，其中既有政策管控，也有金融機構自發的風險偏好收縮，導致部分在前幾年大幅舉債、槓桿較高的民營公司承擔了較大的資金鏈壓力，容易引發信用風險。

融創主席孫宏斌：下半年市場會比較慘烈

澎湃新聞報道，8月31日，融創中國2021年中期業績投資人會議上，董事會主席孫宏斌就說，今年下半年銷售壓力很大，一方面是因為有些企業壓力較大就開始降價，另一原因是「國家的政策比較堅決」，而現在經濟壓力也較大，大家的購買力受到影響，他預計下半年市場「會比較慘烈」。

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被問到下一個會是哪家公司「暴雷」時，他說要了解別人的公司很難，「但我知道我們的流動性和安全性肯定沒問題的，除了我們以外都有可能暴雷。」他並表示，現在出問題的企業其實兩年前就已經看到了，出現問題一定是綜合性的。

時代周報引用中國指數研究院資料，今年9月，房地產公司即將面臨償債高峰，債券到期總規模高達838.5億元；下一個償債高峰將出現在2022年3-4月，到期規模分別為1039.4億元及940.6億元。

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責任編輯：鄧國強

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