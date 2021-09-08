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中方叫澳洲停鼓噪「中國脅迫」 反駁澳方China-plus戰略

社會熱點 11:58 2021/09/08

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澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）日前提出稱為「中國+」（China-plus）的新國家戰略，令澳洲企業實現市場多元化，減低對中國貿易的過度依賴，從而抵禦中國的經濟脅迫。在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，澳洲從對華合作中獲得巨大利益，是中國發展的受益方。中方從未做過有損澳大利亞主權的事，所謂「經濟脅迫」的帽子也絕對扣不到中方頭上。

汪文斌反指澳方一方面採取違背市場原則的舉措乃至霸凌行徑，對兩國正常交流合作無端設限，干擾中澳務實合作的良好發展勢頭；另一方面又以「受害者」自居，對中方倒打一耙，還拉幫結派對華施壓，違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，損害中方核心利益。

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汪文斌表示，當前中澳關係的困難局面完全是澳方一手造成，敦促澳方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀理性看待中國和中國發展，切實秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係，停止出於一己政治私利，鼓噪所謂「中國脅迫」，多做有利於增進兩國互信、促進務實合作的事，而不是相反。

弗萊登伯格早前稱，中國將經濟實力與全球聯繫相結合，對許多國家構成「新的重大挑戰」，其中澳洲所面臨的壓力比大多數國家要大。中國最近試圖針對澳洲的經濟，令澳洲受到的經濟脅迫壓力越來越大，但他強調會堅定捍衛主權和核心價值觀。

弗萊登伯格又提出採取「中國+」戰略，旨在令澳洲企業尋求市場多元化，增加在網路安全領域的投資，扶植自己的供應鏈，減低對中國貿易的過度依賴，以便抵擋中國的經濟脅迫。

弗萊登伯格提出採取「中國+」戰略，以抵禦中國的經濟脅迫。（弗萊登伯格推特圖片）

責任編輯：易燕丹

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