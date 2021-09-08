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環時談張鈞甯：別一棍打死  上了民進黨的當

社會熱點 11:51 2021/09/08

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環時談張鈞甯：別一棍打死  上了民進黨的當

台灣藝人張鈞甯近日突然被指控遭是台獨，對此，內地環球時報旗下環球網的微信公眾號《補壹刀》發文稱，從小S到張鈞甯這一系列事件可能並不單純，因為背後套路清晰，疑點頗多，呼籲國內網民「不能把人一悶棍打死」，「否則就會上了民進黨當局試圖挑動加劇兩岸對立的當」。

張鈞甯近因11年前在台灣的中央大學的碩士論文題目，寫「我國演藝人員經紀管理之法制問題」，當中以「我國」稱呼台灣等事件，遭點名為台獨藝人。

張鈞甯論文寫「我國」被批台獨 新劇遭閃電除名

張鈞甯被指台獨  工作室：她堅定認同自己是中國人

對此，張鈞甯工作室已於6日在微博發表聲明，強調「張鈞甯女士無台獨立場，她一直堅定地認同自己的中國人身分，也絕不允許任何有心人利用地域製造矛盾！」

文章：小S及張鈞甯等事件並不單純

《補壹刀》7日傍晚發表題為「張鈞寧，『被台獨』始末」的文章稱，從小S到張鈞甯等一系列事件出現可能並不單純，因為這些操作背後套路清晰，疑點頗多。

「首先，細扒活躍在大陸的台灣藝人的歷史污點，利用明星的名人效應，製造或者放大歷史污點。緊接著，通過集體出征，在大陸輿論場掀起風暴。最後將有關新聞回灌台灣，渲染民眾對大陸的敵視。」

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【東京奧運】台藝人小S撐「國手」 大陸網民鬧爆 多品牌終止合作

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文章稱，張鈞寧IG發表於7月5日的貼子下方就充斥台灣網民對她的辱罵，但那些辱罵留言的帳號卻基本都是空號或「小號」（大陸用語，指用戶在社交媒體主要帳號外，因特定目的另外設立的輔助帳號）。

《補壹刀》指出，這些留言的時間也非常蹊蹺，每隔一個小時就會集中湧現一批不堪入目的留言。

文章懷疑民進黨網軍操弄事件

此外，張鈞寧的臉書一條獲得最多點讚的留言：「應該早點剪掉台灣身分證，退出台灣醫保，這些是給台灣人用的」，點讚的帳號裡也多是空號和小號。

《補壹刀》稱，「集體出征、相互點讚、用詞高度一致……這些，都是民進黨網軍的慣用伎倆」；「所以這些在海外社交平台上罵張鈞寧的台灣帳號，背後的組織者呼之欲出，他們在兩岸掀起這樣的對立，目的是什麼呢？」

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文章表示，張鈞寧過去幾年多次在個人微博上發布或轉發「愛國」相關內容，積極投入相關慈善捐助活動，力挺新疆棉花、捐款支援河南水災。今年3月發生的「外國品牌抹黑新疆棉花事件」中，張鈞寧就是最早宣布與相關品牌解約的港台藝人之一。

《補壹刀》指出，從小S到張鈞寧，這樣的事情屢屢發生應該引起深思。大陸一方面除了決不允許「黃皮綠心」的藝人一邊賺大陸錢一邊支持台獨。

「另一方面，也應該精準把握尺度，看問題本質，看語言環境，看一貫表現，不能把人一悶棍打死，不能讓靶向失準，否則就會上了民進黨當局試圖挑動加劇兩岸對立的當。」

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責任編輯：鄧國強

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