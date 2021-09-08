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【雙減政策】涉違規補課 成都名校逾百教師被重罰

社會熱點 11:36 2021/09/08

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內地推進教育「雙減」，嚴打違規補課，近日四川成都一間學校百多名教師，涉違規補課遭重罰。

據「上游新聞」報道，四川天府新區社區治理和社事局9月2日發布文件，針對成都市實驗外國語學校（西區）30多名在職教師在校外培訓機構違規補課、90名教師可能存在違規補課行為，涉事教師遭取消評優、職務晉升、職稱評定等處罰，該校遭壓減明年招生計劃等。

資料顯示，成都實驗外國語學校（西區）創辦於2002年，是經成都市教育局批准、隸屬於成實外教育有限公司，是當地著名私立學校之一。有業內人士稱，成都名校教師參與校外授課，薪資待遇會遠高於培訓機構專職教師，而家長會青睞於名校教師。

夏令營實為補課 部分或涉校內有償補課

調查發現，成實外西區部分在職教師，在去年3月至今年8月期間，採取租借場地、參與「夏令營」（實際為學生補課）等方式，在天府新區同民營教育培訓機構合作，違規補課。

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同時，部分教師可能存在打電話或面談學生、組織參與校外培訓機構的夏令營等具招生營銷性質的行為。少量老師可能有租房或在自己家中為學生補課的違規行為。

此外，10多名教師在學校教室內為學生上課，也被公示在違規名單中，如該行為被查實，則該部分涉事教師極有可能對所教授班級的學生有償補課，屬於嚴重違規行為。

處罰力度罕見 1人遭撤校長助理

報道指出，這次公布的30名教師及90名或有違規行為的教師，以初中老師為主，教授科目集中在英語、物理、數學、語文等，形容處罰範圍及力度在四川省內罕見。

處罰方面，四川天府新區社區治理和社事局決定，按規定取消成實外西區今年度評優評先資格；約談該校舉辦方；責令成實外教育集團取消該校黨委書記、校長當年的評優選先資格，核減年度薪金；全區教育系統通報批評；壓減該校2022年招生計劃等。

針對30名涉事教師違規補課，當局研究取消今年評獎評優、職務晉升、職稱評定、崗位聘用、工資晉級和申報人才計劃等資格；已列入天府英才計劃的，本年度考核等級定為「不合格」；退還違規補課收入；在校教職工大會上作書面檢討；對涉事的黨員教師談話誡勉，違規情節較重人員黨內警告或嚴重警告處分。

同時，處罰決定對2名重點涉事教師，增補處理，包括撤銷一人校長助理職務，取消其今年省特級教師評選資格；一人因在校外培訓機構擔任總監一職，違規情節嚴重，撤銷其教研組長、班主任職務，聘用崗位由高級教師降為中級教師。

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責任編輯：林佩怡

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