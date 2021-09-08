人民日報：行業監管規範和促進發展兩手都要硬

針對最近一段時間有關部門陸續出台平台經濟、教育培訓、訊息安全等多個領域監管舉措。官媒《人民日報》周三（8日）在頭版發表評論文章稱，堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬；同時，在新發展格局下，中國對外開放的基本國策任何時候都不會動搖。

監管是一視同仁 無特別針對行業

文章指出，出台的監管政策是一視同仁的，針對的是違法和違規行為，絕不是針對特定行業或企業。文章說，明確規則，劃出底線，設置好「紅綠燈」，目的是引導督促企業服從党的領導，服從和服務於經濟社會發展大局，鼓勵支援企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生活、參與國際競爭中發揮積極作用。從構築國家競爭新優勢的戰略高度出發，規範發展、加強監管是為了促進更加健康、更可持續、更為長遠的發展，對於支援相關企業更好參與國際競爭，實現規範創新健康持續發展具有重要作用。

文章說，社會主義市場經濟本質上是法治經濟，法治經濟的本質要求就是把握規律、尊重規律。建設高標準市場體系，完善公平競爭制度，築牢社會主義市場經濟有效運行的體制基礎，能夠為各類資本、各個行業規範健康發展提供更為牢固的保障。

文章強調，中共在堅持基本經濟制度上的觀點是明確的、一貫的，從來沒有動搖。十八大以來，黨中央堅持「兩個毫不動搖」，出台一系列扶持民營經濟發展的改革舉措，為民營企業發展營造良好的法治環境和營商環境。

劉鶴：支持民營經濟發展方針不變

證券時報：中性看待A股市場量化交易 適時制定監管框架

強調非公有制經濟「三個沒有變」

文章明確指出「三個沒有變」，非公有制經濟在中國經濟社會發展中的地位和作用沒有變；毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變；致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。新形勢下，要堅持「兩個毫不動搖」，健全支援民營經濟、外商投資企業發展的法治環境，健全支援中小企業發展制度，營造各種所有制主體依法平等使用資源要素、公開公平公正參與競爭、同等受到法律保護的市場環境。

對外開放方面，中國將堅定不移推進對外開放，保護外資合法權益，促進內外資企業公平競爭，保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預期性，形成全方位、多層次、寬領域的全面開放新格局。

過去幾周，中國一些高層官員希望安撫民營企業。中國副總理劉鶴周一（6日）在中國國際數字經濟博覽會致辭時強調，支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解